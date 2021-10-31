Sucuoğlu sandık başı anket açıkladı. %65

“Hiç kimsenin şüphesi olmasın, UBP Üyeleri Dürüst, Şeffaf, İlkeli siyasetten taraf, Sandık Başı Anketler %65 diyor.”

Ulusal Birlik Partisi kurultayında ilk gün geride kalırken, 3646 üye oy kullandı.

Dr. Faiz Sucuoğlu basın ofisi tarafından yapılan açıklamada Sucuoğlu’nun ilk gün değerlendirmesine yer verildi.

Dr. Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde; “. Değerli Ulusal Birlik Partili kardeşlerim, bugünü tüm kurultaylarımızda yaşadığımız şenlik havasında geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bugün göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye en içten duygularımla teşekkür ederim. Sandık başı yapılan anketler %65 gösteriyor. Bu vesile ile Kurultay öncesi yapılan tüm anketlerin doğruluğunu gördük. Bu desteğiniz tek başına iktidar yolculuğumuzun başlayacağına olan inancımın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koydu. Dürüst, şeffaf, ilkeli siyasetten taraf olan tüm üyelerimize bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü ve en güçlü partisidir. Ülkemizin ihtiyacı olan Hizmet siyasetini daha güzel yarınlar için bir an önce uygulamaya başlamalıyız.

Geçmişte izimiz, geleceğe sözümüz var diyerek kurultaya katılan tüm Ulusal Birlik Partililere bir kez daha sonsuz teşekkür eder, kurultayın ikinci gününde tüm üyelerimizin en demokratik hakları olan oylarını kullanmak üzere sandıklara akın etmesini temenni