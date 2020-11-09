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Sucuoğlu: “Saner başbakan olabilir, ben parti başkanlığını istiyorum”

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UBP milletvekili ve son kurultayın tartışmalı ismi Faiz Sucuoğlu, "yeniden kurultay yapılıyorsa, adaylık düşüncem vardır. Şimdi nabız yokluyorum, son kararımı yarın açıklayacağım" dedi.
Sucuoğlu: “Saner başbakan olabilir, ben parti başkanlığını istiyorum”

Sucuoğlu, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya konuştu, "Parti elden gidiyor, benim amacım parti başkanı olmaktır, Ersan Saner hükümeti kurarak başbakan olabilir, benim açımdan bu bir sakınca oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

"Peki daha önce niye çekildiniz, şimdi yeniden niye adaylık düşünüyorsunuz" sorusuna Sucuoğlu, kendisine doğrudan bir müdahale olmadığını, ancak aracılar üzerinden telkin yapıldığını, Türkiye'nin endişelerinin dile getirildiğini, bu nedenle geri çekildiğini söyledi.

"Gördüm ki ortada ciddi bir sıkıntı yoktur" diyen Sucuoğlu, aracılar vasıtasıyla Türkiye'den gelen endişenin partinin parçalanacağı yönünde olduğunu iddia etti, "hiçbir şekilde beni kaçırdılar ya da tehdit ettiler iddiaları doğru değil" dedi.

Sucuoğlu adaylıkla ilgili kesin kararının vermediğini ama bu yönde bir düşüncesi olduğunu, daha önce saygısı nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini ama tabandan da çok büyük bir baskı geldiğini söyledi.

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