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Sucuoğlu: Seçim Haziran Sonu veya Bir İki Ay Ertelemeli Olabilir

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Sucuoğlu: Seçim Haziran Sonu veya Bir İki Ay Ertelemeli Olabilir
Sucuoğlu: Seçim Haziran Sonu veya Bir İki Ay Ertelemeli Olabilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediyelerin sayısının azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, bu sayede daha fazla maddi destek ve sorumluluk verilebileceğini ifade etti, “Devlet bu noktada denetleyici olacak, yapılan hatalar üzerine kayyum dahi atayabilecek” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediyelerin sayısının azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, bu sayede daha fazla maddi destek ve sorumluluk verilebileceğini ifade etti, “Devlet bu noktada denetleyici olacak, yapılan hatalar üzerine kayyum dahi atayabilecek” dedi.

Hakikat WEB TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, 28 belediyeyle yerel yönetimlerin sürdürülebilir olmadığını söyleyerek, Güney Kıbrıs’ın belediye sayısını 38’den 14’e düşürmek için kolları sıvadığını, dünya genelinde belediye sayısı konusunda küçülmeye gidildiğini öne sürdü.

 

“2 BİN NÜFUSA BİR BELEDİYE KOYARSANIZ, GELİNEN DURUM BELLİDİR”

“2 bin nüfusa bir belediye koyarsanız, gelinen durum bellidir” diyen Sucuoğlu, “Mevcut durumdan memnun olan varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama ne belediyelerde, ne belediye çalışanlarında ne de halkta bir memnuniyet yok” dedi.

“BİZ SEÇİLME GAİLESİ OLMADAN, ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇACAK RADİKAL KARARLAR ALMAK İÇİN BU GÖREVE GELDİK”

Belediye sayısının düşürülmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sucuoğlu, “Biz seçilme gailesi olmadan, ülkenin önünü açacak radikal kararlar almak için bu göreve geldik. O küsecek, ötekinin menfaatine zarar gelecek diye halkın menfaatlerini geri planda bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

“SEÇİM HAZİRAN SONU VEYA BİR İKİ AY ERTELEMELİ OLABİLİR”

“İnşallah belediye sayısı olması gereken rakamlara gelir” diyen Sucuoğlu, “Seçim Haziran sonu veya bir iki ay ertelemeli olabilir” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin maddi zorluk yaşadığını, vatandaşın da bu durumdan olumsuz yönde etkilendiğini yineleyen Sucuoğlu, “Küçülmeye gitmek dünyada ilk kez mi oluyor? Bazılarının her zaman örnek aldığı Güney Kıbrıs, belediye sayısını 14’e düşürüyor. Hadi bunu da örnek alın” şeklinde konuştu.

“DEVLET BU NOKTADA DENETLEYİCİ OLACAK, YAPILAN HATALAR ÜZERİNE KAYYUM DAHİ ATAYABİLECEK”

Belediyelerin sayısının düşmesi halinde, daha fazla maddi katkı sağlanabileceğini ve daha fazla sorumluluk verilebileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Devlet bu noktada denetleyici olacak. Devlet, yapılan hatalar üzerine kayyum dahi atayabilecek” dedi.

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