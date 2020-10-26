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Sucuoğlu: Şeffaflık gereği ‘Özel Jet Krizi Raporu’ açıklanacak

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Sucuoğlu, parti başkanı olması durumunda "Özel Jet Krizi Polis Raporunu" açıklayacağını söyledi
Sucuoğlu: Şeffaflık gereği ‘Özel Jet Krizi Raporu’ açıklanacak

UBP Genel Başkan adayı, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, parti başkanı olması durumunda  “Özel Jet Krizi Polis Raporunu” açıklayacağını söyledi

Sucuoğlu, manifestosunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında soruları da cevaplandırdı.

 Faiz Sucuoğlu, polis soruşturmasını tanımlamışsa raporu açıklamaktan çekinmediğini söyledi.

İlkeleri arasında şeffaflığın da olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, yalnızca Özel Jet Krizi değil, her konuda şeffaf olacağını vurguladı.

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