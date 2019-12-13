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Sucuoğlu, serbest çalışan hekimlerle görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimleri Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve beraberinde heyeti kabul ederek görüştü.
Sucuoğlu, serbest çalışan hekimlerle görüştü

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Gardiyanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaların devamı şeklindeki açılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Artık birlikte yürüyebileceğimiz bir yol haritası var” diyen Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası ile kamu ve özel sektörün entegre edileceğini,  bundan da hem halkın, hem de sağlık sektörünün kazanacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çıkılan yolda, Serbest Çalışan Hekimleri Birliği’nin önemli paydaşlardan biri olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, yıllardır konuşulan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ilk kez bir adım atıldığını ve hedef konulduğunu ifade ederek, Türkiye ile bu konuda protokol imzaladıklarını vurguladı.

Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın artık tatlı bir rekabet yaratacağını belirterek, hastanın en büyük hakkı olan hastane ve doktor seçme özgürlüğünü getireceğini söyledi.  

Devlet hastanelerinin üzerindeki yükün de paylaşılacağına dikkat çeken Sucuoğlu, tüm paydaşların katkılarıyla hedefe doğru gideceklerini belirtti. 

Bazı statükodan yana olan kesimlerin seslerini yükseltecek gibi göründüğünü de dile getiren Sucuoğlu, “İnandığımız bu yolda ilerleyeceğiz” dedi.

 “Parayı nerede bulacaksınız?” şeklinde sorular sorulduğunu kaydeden Bakan Sucuoğlu, bakanlığın ve Maliye’nin katkılarıyla bunun ulaşılamayacak bir miktar olmadığını belirtti.

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