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Sucuoğlu şiddet eyleminde başrolde

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Sucuoğlu şiddet eyleminde başrolde
DP’yi 4’lü koalisyon dışında bırakmak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet kurma görevinin, Hüseyin Özgürgün’e verilmesi için vatandaşlar tarafından tasvip edilmeyen eyleme destek veren perde gerisindeki partiler ortaya çıkmaya başladı.

Taner ULUTAŞ

UBP’li Belediye Başkanlarının direktifleri ile Otobüsler ile eylem yerine taşınan belediye çalışanlarının yanı sıra UBP’de başkanlık için nabız yoklayıp girişimlerde bulunan Faiz Sucuoğlu’nun da eylemin büyümesi için girişimlerde bulunduğu tespit edildi. Eylemciler ile görüşen ve kucaklaşan Faiz Sucuoğlu’nun eylemin büyümesi yönündeki girişimleri birçok vatandaşın tepkisine neden oldu.

Bunun yanı sıra UBP’den atılan mesajlarda, değerli UBP Parti Meclisi üyemiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin içerisinde bulunduğu sınır ötesi  operasyonu TSK’lerimizi rencide yazıları dolayısıyla Afrika Gazetesini kınamak için yarın 09.30’da Lefkoşa Kuğulu Parkta toplanıyoruz. Katılmanızı önemle rica ederiz denilerek üyelerini eyleme davet etti. 

Kurulması muhtemel 4’lü koalisyonu bozmak ve hükümeti yeniden kurarak bunun dışında kalmama uğraşları ortaya çıkan UBP’nin, Bakan ve Belediye Başkanları ile eylemi büyütme gayreti içerisinde olduğu gözlemlendi. Türkiyeli-Kıbrıslı çatışması algısı yaratıp, DP’yi koalisyonun dışında kalmaya mecbur etmek için harekete geçen UBP’nin, kendisine bağlı 5 belediyesinden otobüs kaldırarak çalışanları eylemlere katılmaya zorlaması da dikkat çekti.

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