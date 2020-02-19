  • BIST 119.196
  • Altın 314,230
  • Dolar 6,0829
  • Euro 6,5622
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Sucuoğlu: Sigorta faiz affı 1 Mart’ta yürürlüğe girecek, düzenli ödeyenlere ise 2 yıl boyunca teşvik var!

» »
Sucuoğlu: Sigorta faiz affı 1 Mart’ta yürürlüğe girecek, düzenli ödeyenlere ise 2 yıl boyunca teşvik var!
Sucuoğlu: Sigorta faiz affı 1 Mart’ta yürürlüğe girecek, düzenli ödeyenlere ise 2 yıl boyunca teşvik var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de yayınlanan Haber Merkezi programına katılarak Sigorta Affı ile ilgili müjdeyi verdi.

Sucuoğlu, sigorta affının, işletmelerin, ülkenin kendine has ekonomik sorunları nedeniyle işverenlerin gündeme getirdiği bir teklif olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, ülkenin kendine özgü ekonomik durumları nedeniyle zora giren küçük ve orta boyutlu aile işletmesi olan ve az da olsa büyük boyutlu işletmelerin bu konuda hareket arz etmeleri sebebiyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sucuoğlu, Sigorta affının 1 martta yürürlüğe gireceğini belirterek, müracaat süresinin 4 ay olacağını, yapılan müracaatlara yanıtın en geç 2 ay içerisinde verileceğini ve bunun 36 aylık süreyi kapsadığını söyledi.

Sucuoğlu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak ödemelerin peşin ödeme olarak kabul edileceğini ve yüzde 85 ceza faizinden af olacağını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, bugüne kadar düzgün ödeme yapan işletmeler içinse bir motivasyon düşündüklerini söyleyerek, sıfırdan 10 çalışanı olan tüm işletmelerde iki yıl boyunca işverenlere ait ihtiyat sandığı ve sigortasının bakanlık tarafından ödenebilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti.


Sucuoğlu işletmelerden gelen teklifle şu anda bir çalışma yaptıklarını ve bakanlar kuruluna getirecekleri önerge ile tüm işletmelerin ilk on çalışanın ihtiyat sandığı ve sigortasının karşılanması konusunda çalıştıklarını ve bakanlar kuruluna sunacaklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP’li Büyükoğlu:"Başkanlık Sistemi Halkın önünü açmak için daha iyi bir yönetim olacaktır''19 Şubat 2020 Çarşamba 19:11
  • KKTC Tüketiciler Derneği:Tüketici sorunlarına çözüm bulmakta Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetersiz19 Şubat 2020 Çarşamba 19:09
  • Marketler Birliği: Yapılan alışverişte Güneye göre KKTC daha ucuz19 Şubat 2020 Çarşamba 18:59
  • İlaca %12 Zam19 Şubat 2020 Çarşamba 18:49
  • Araştırma: Kıbrıslı Türklerin yaşam memnuniyeti, Avrupa Birliği ortalamasının 24 puan gerisinde yer aldı.19 Şubat 2020 Çarşamba 18:40
  • Standart Eurobarometer 92 Araştırması: Kıbrıslı Türklerin en büyük sorunu EKONOMİ19 Şubat 2020 Çarşamba 17:00
  • KKTC'ye iki yeni imam hatip okulu ... Türkiye Maarif Vakfı devrede!19 Şubat 2020 Çarşamba 16:45
  • Kırklar bölgesinde fidan diktiler19 Şubat 2020 Çarşamba 16:41
  • Marketler Birliği: “Güney’e göre yüzde 34 daha ucuzuz”19 Şubat 2020 Çarşamba 16:22
  • Büyükoğlu: “Yarı başkanlık sistemine geçilmesi ülkeyi seçim psikolojisinden çıkarır”19 Şubat 2020 Çarşamba 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti