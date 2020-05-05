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Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti

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Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti
Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret ederek, salgın süreci boyunca özveriyle çalışmalarını sürdüren daire personeline teşekkür etti. Ziyaretinde bakan Sucuoğluna, bakanlık özel kalem müdürü Muhittin Özsağlam da eşlik etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, ülkede yaşanan covid-19 virüsü vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkın sağlığının korumak adına online başvuru hizmetine geçtiğini vurgulayan Bakan Sucuoğlu, Daire tarafından prim ödeme işlemlerinin de online olarak ssd.gov.ct.tr adresinden gerçekleştirilmesine imkan sağlayan uygulama başlatıldığını anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, vatandaşların yığılma yaşamaması ve kalabalıkların oluşmasının önlenmesi amacıyla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden kısa vadeli menfaatlerini ödenecek sigortalılar Için Whatsapp Randevu Hattı açıldığını da belirtti.

Dairenin son iki ayda sigortalılara yaptığı ödemeler hakkında da bilgi veren Bakan Sucuoğlu, Mart ve Nisan aylarında yaklaşık 40 bin sigortalıya toplam 282,048 ,008 .65 TL tutarında gelir ve aylık ödemesi yapıldığını, bu süreçte 514 kişiye ilk kez aylık bağlandığını açıkladı ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden gelir ve aylık alan sigortalıların aylıklarının gününde ödendiğinin altını çizdi.

Kısa vadeli sigorta menfaati olarak; analık-hastalık-işsizlik-ilaç-kan çubuğu- gözlük vb. gibi yardımlar için 3306 sigortalının banka hesabına 4,312,273,05 TL tutarında ödeme aktarıldığını kaydeden Bakan Sucuoğlu, 483 sigortalıya ise Sosyal Sigorta Dairesi Şubelerinden 2,113,861.58 TL tutarında ödeme yapıldığı bilgisini verdi.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından sürdürülen online hizmetler yanında, bu süreç boyunca 6514 sigortalıya da mesaj yoluyla destek hizmeti verildiğini ifade eden Sucuoğlu, tüm işlemlerin daire personelinin dönüşümlü ve özverili çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi personeline süreç boyunca gösterdikleri olağan üstü çaba ve performanstan dolayı teşekkür eden Sucuoğlu, “Dairemizde geçici memurlarla birlikte 224 personel görev yapmaktadır.Bütün bu işlemler Sosyal Sigortalar Dairesi’nde görev yapan 206 personelimizin dönüşümlü ve özverili çalışmasıyla mümkün olmuştur. Genç yaşlı demeden toplumun her kesimine , nüfusun neredeyse tamamına hizmet veren Sosyal Sigortalar Dairesi, ve personeli personel eksikliği ve hizmet binalarının yetersizliği nedeniyle yaşadığı sıkıntılara ragmen , yaşanan bu süreçte hizmetlerin aksamaması için olağan üstü çaba ve özveri göstermiştir. Personelimizin üstün gayretleri ile vatandaşlarımızın sorularına yanıt verilmiş, başvuruları değerlendirilmiş, sisteme kayıtları işlenmiş , tahsilatlar yapılmış ve sigorta ödemelerimiz gerçekleştirilebilmiştir’’ Ifadelerini kullandı.

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