Sucuoğlu: Şu Anda Görünen 29 Milletvekiliyle Bir UBP-DP-YDP Koalisyonu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, “CTP’nin önerilerine yazılı yanıt vereceğiz. Sıkıntı Kıbrıs konusundadır. Eğer olumlu durum olmayacaksa -ki bu yarına belli olur- diğer alternatifleri sıcak tutup hemen yürürlüğe koyacağız” dedi.

Sucuoğlu, ikili değil üçlü bir koalisyon modeli olacağını ve şu anda görünenin 29 milletvekiliyle bir UBP-DP-YDP koalisyonu kurulacağını kaydederek “Çarşamba MYK ve Parti Meclisi’ne bilgi verip sonrasında hükümeti açıklar, Perşembe veya Cuma Cumhurbaşkanına sunarız” diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bugün öğleden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin UBP’ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini söyledi.

UBP’nin CTP ile yaptığı görüşmede ve bugün öğleden sonra CTP’nin UBP’ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, CTP’den gelen yazılı metnin bu akşam ve yarın da değerlendirilmeye devam edileceğini, konu iyice etüt edilerek, UBP’nin iyi niyet cevabı olacağını vurguladı.

Diğer partilerle de gayriresmi görüşmelerin devam ettiğini belirten Sucuoğlu, CTP ile olumlu bir durum olmaması halinde, diğer alternatiflerin sıcak tutulacağını kaydetti.

Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı hükümet kurma çalışmaları konusunda BRT’de katıldıkları canlı yayında, değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı.

SUCUOĞLU

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının hafta sonu da devam ettiğine işaret ederek, bugün öğleden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden kendilerine parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı bir metin iletildiğini, UBP’nin de bugün yaklaşık 4 saate yakın bir toplantı yaparak konuyu değerlendirildiğini söyledi.

CTP’den gelen yazılı metnin bu akşam ve yarın da değerlendirilmeye devam edileceğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, CTP’den gelen yazlı metin konusunda özellikle Kıbrıs konusunda fikir ayrılıkları olduğunu, bunun önceden de bilindiğini, bu konu üzerinde ciddi bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Ekonomi konusunda da bazı fikir ayrılıkları bulunduğunu ancak, ortak hedefin ülkenin ve ekonominin önünün açılması olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu konularda farklı görüşler olsa da oturulup konuşulabileceğini, ekonomi konularının uzmanların da katılımıyla yapılacak toplantılarda çok büyük bir sıkıntı olmadan çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Kıbrıs konusunun biraz sıkıntılı olduğunu, bu konudaki değerlendirmelerinin bu akşam ve yarın da devam edeceğini bildiren Başbakan Sucuoğlu, yarın akşama CTP’ye yazılı bir metin takdim etmeyi öngördüklerini ifade etti.

“Kıbrıs konusunda CTP’nin belli tutumları var, bizimle paylaştılar, bana göre sıkıntı orda” diyen Başbakan Sucuoğlu, CTP ile yapılan görüşmede samimi bir şekilde Kıbrıs konusunun belirleyici olmaması gerektiğini, ülke ekonomisinin kaldırılmasının öncelikli olması gerektiğini aktardıklarını, düşüncelerinin Kıbrıs konusunu bir kenara bırakıp ekonomiyi konuşmak olduğunu kaydetti.

Halkın önünün nasıl açılabileceğinin öncelikli olması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, konu iyice değerlendirilerek, UBP’nin iyi niyet cevabı olacağını vurguladı.

Diğer partilerle de gayriresmi görüşmelerin devam ettiğini belirten Sucuoğlu, CTP ile olumlu bir durum olmaması halinde, diğer alternatiflerin sıcak tutulacağını kaydetti.

İkili bir koalisyonun gündemde olup olmadığı sorusuna karşılık “İkili yoktur, katiyetle yoktur” dedi.

Sucuoğlu ikinci seçeneğin, 29 milletvekiliyle Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile üçlü koalisyon olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, 17 Şubat Çarşamba’ya Parti Meclisini ve MYK’yı toplayıp hükümeti açıklayacaklarını, Perşembe veya Cuma günü ise Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacaklarını kaydetti.

CTP konusundaki çalışmanın yarın tamamlanacağını, eğer CTP’den olumlu sonuç gelirse bunun değerlendirileceğini, kendilerinin kapıyı kapatmadıklarını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, CTP ile sonucun olumlu olmaması halinde ise zaman kaybına kimsenin tahammülü olmadığını sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP’nin UBP ile görüştükten sonra değerlendirmelerde bulunarak, seçim manifestolarına 7 sayfalık bir metin ekleyerek UBP’ye yazılı olarak bugün ilettiklerini söyledi.

Gönderilen metnin CTP’nin vizyonu yansıttığını ve CTP’nin ancak bu vizyon çerçevesinde hükümette olabileceğini UBP’ye ilettiklerini ifade eden Erhürman, “Kendi vizyonumuzdan vazgeçmememiz beklenemez” dedi.

Hükümeti kurma görevi UBP’de olduğu için bunu onların değerlendireceğini ve daha fazla görüşme yapmaya zemin oluşursa, o zaman UBP ile yeniden görüşeceklerini ifade eden Erhürman, 42 milletvekilinin istikrarı belirlemeyeceğini, istikrarlı bir hükümetin ancak ilke ve görüşler üzerinde uzlaşılması, güven ortamının oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

UBP’ye samimiyetle hangi koşullarda hükümette olabileceklerini bildirdiklerine dikkat çeken Erhürman, hiçbir zaman süreci zehirleyen bir tavır içine girmediklerini sözlerine ekledi.

ÖZERSAY

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP’yle yaptıkları görüşmede 2’li bir hükümet kurmayı önerdiklerini dile getirerek, 27 milletvekiliyle bir hükümet kurulabileceğini, 3 başlı bir hükümet yerine 2 başlı bir hükümet modelinin daha istikrarlı olacağını düşündüklerini kaydetti.

2’li hükümetin daha uzun ömürlü olacağını söyleyen Özersay, bakanlık sayısının kendileri için hiç önemli olmadığını, niyetlerinin daha fazla bakanlık almak olmadığını vurguladı.

3’lü bir hükümette bulunmak istemediklerini dile getiren Özersay, halkın verdiği mesajın önemine de işaret ederek UBP-CTP hükümeti kurulması halinde ise Halkın Partisi’nin katkı koymaya, olumlu bir muhalefet yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine ise Özersay, “Hükümet kurma çalışmalarından uzak durmuyoruz, bir öneri yaptık, onun cevabını bekliyoruz” dedi.

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da UBP ile ikinci bir resmi görüşme yapmadıklarını belirterek, DP’nin kendi içindeki çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

İkinci bir görüşme talebine karşılık kendi görüşlerini ve duruşlarını ortaya koyacaklarını ifade eden Ataoğlu, vatandaş ve halkın beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendilerinin ısrarcı olduğu bir hükümet modeli veya hükümette olmaları halinde bir bakanlık olmadığını dile getiren Ataoğlu, her alternatif modele açık olduklarını, sorumluluktan kaçmadıklarını vurguladı.

Vatandaşın hayrına olacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarına işaret eden Ataoğlu, ekonomi ve sağlıkla ilgili çarelerin üretilmesinin kendileri için öncelikli olduğunu sözlerine ekledi.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, UBP’nin bugün CTP’nin ilettiği metni değerlendirdiğini, o cevabı beklemeden yapılacak bir görüşmenin çok şık olmayacağı görüşünü dile getirerek, YDP’nin UBP’den çıkacak sonucu beklemede olduğunu söyledi.

Alternatif hükümet modelleri ve UBP’nin hükümet programı üzerinde partilerinin bazı değerlendirmeler yaptığını ifade eden Arıklı, YDP’nin önceliklerini belirlediğini, genel seçimler ve reform konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Seçim Yasası’nın en öncelikli konu olduğuna dikkat çeken Arıklı, bunun Haziran’a kadar ele alınarak Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini söyledi.

UBP’nin CTP konusundaki tavrının önemli olduğunu, CTP ile kurulacak bir hükümetin heyecan verici olacağını ve kendilerinin de bunu destekleyeceğini ifade eden Arıklı, bir soruya karşılık ise hükümette olacaklarsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı istemediklerini kaydetti.

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimden birinci parti çıkan UBP'nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Sucuoğlu'nun 15 gün içinde kabinesini kurması veya görevi iade etmesi gerekiyor. Seçim sonucunda 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 34, CTP 18, HP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekili kazanmıştı.