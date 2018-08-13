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Sucuoğlu: “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanımız bitme noktasında

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşınızda her gün değer kaybetmesi, hükümetin iç piyasaya adımlar atmaması sonucunda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanın bitme noktasına geldiğini söyledi
Sucuoğlu: “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanımız bitme noktasında

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Ağustos ayının ilk yarısında olmamıza rağmen kuraklık haritalarının sonucu ve belirlenecek bedelleri netleşmemiş, bakanlık bu yöndeki çalışmalarını bir türlü bitirememiştir” diyen Sucuoğlu şöyle devam etti:
“2018 -2019 üretim sezonunda üreticiler tarafından kullanılacak olan tohumluk ihtiyacını ari bir şekil kazanması için TÜK Sallama ve ilaçlama ile ilgili olarak belirlediği kilo başı 0.26 kuruşluk bedeli tekrar gözden geçirmeli ve kabul edilebilir bir bedel ortaya koymalıdır”
 

“HAK EDİŞLER YÜZDE 40 DEĞER KAYBETTİ”
Yeni yıldan bu yana akaryakıta 4 kez zam yapıldığı söyleyen Sucuoğlu, şunları kaydetti: 
“Ancak üreticinin akaryakıt destekleri hala ortada yok. Bu sürede hak edişler yüzde 40 oranında değer kaybetmiştir.
 

Dövizin yükselmesi ve hükümetin beceriksizliği nedeniyle taban gübre fiyatları ciddi bir artışla karşı karşıya kalacaktır. Bu konuda hükümetin bir Tedbir politikası var mı?
Kalıplaşmış destekleme modelleri ile tarımda geldiğimiz nokta belli. Peki, yeni bir açılım için herhangi bir çalışma başlatıldı mı?
 

Tarım sektöründe verilen destekler tüm Paydaşlara ayni oranda mı dağıtılıyor? 
Toprak koruma yasası ne durumda ilgili Bakanlık bu konuda adım atacak mı?
Toprakla uğraşan ve geçimini sağlayan vatandaşlarımız zor durumdadır. Ve hükümetin biran evvel kış uykusundan uyanmasını beklemektedir."

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