Sucuoğlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Görüşme, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Sucuoğlu’nu, görüşme öncesi kapıda karşıladı.
Oktay – Sucuoğlu görüşmesi öncesi, basına görüntü verildi.
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasında gerçekleşen görüşme tamamlandı.
Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası, Fuat Oktay, konuğu Faiz Sucuoğlu’nu, kapıya kadar uğurladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme sonrası Külliye’den ayrıldı.
Sucuoğlu, saat 14.00 saatlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek
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