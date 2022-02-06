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Sucuoğlu: TC İle KKTC İki Ayrı Devlet Ancak Bir Millettir

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Sucuoğlu: TC İle KKTC İki Ayrı Devlet Ancak Bir Millettir
Sucuoğlu: TC İle KKTC İki Ayrı Devlet Ancak Bir Millettir

Gazimağusa’da bugün Hamsi Festivali etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ayrı devlet ancak tek millet olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak için Karadeniz halkının desteğinin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu Türkiye ve KKTC’nin birlikte, iki ayrı devlet ancak tek bir millet olarak etle tırnak misali olduğunu ve böyle de devam edeceğini vurguladığı konuşmasında, önümüzdeki günlerde kurulacak yeni hükümetle birlikte KKTC’nin hak ettiği refaha kavuşması için uğraş vereceklerini söyledi ve ” 10-12 ay içinde inşallah hedeflenen noktaya ulaşacağız” dedi.

“Bizlerin görevi sizlerin sorunlarını çözmektir, kapılarımız herkese açıktır” şeklinde konuşmasını sürdüren Bsşbakan Sucuoğlu,bu mücadelenin hep birlikte, inanarak verileceğini ifade etti.

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