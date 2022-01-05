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Sucuoğlu: Tek Başına Güçlü İktidar Hedefimiz Halkın İlgi Ve Sevgisiyle Her Geçen Gün Daha Da Bütünleşiyor

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Sucuoğlu: “Tek Başına Güçlü İktidar Hedefimiz Halkın İlgi Ve Sevgisiyle Her Geçen Gün Daha Da Bütünleşiyor”
Sucuoğlu: Tek Başına Güçlü İktidar Hedefimiz Halkın İlgi Ve Sevgisiyle Her Geçen Gün Daha Da Bütünleşiyor

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Yılmazköy’ü ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi.


UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar hedefinin, halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleştiğini söyledi.


Sucuoğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten çiftçi ve hayvan üreticilerinin beklentilerini de dinleyerek, görüş alış verişinde bulundu.


Sucuoğlu, 23 Ocak’a az bir süre kala Yılmazköy’den de yine en büyük oy oranını beklediklerini söyledi. 


Tek başına güçlü iktidarın, ülkenin ekonomik ve mali istikrarı açısından kritik önemine işaret eden Sucuoğlu, “Koalisyonlarda kaybeden hep halk oluyor. Siyaset yıpranıyor. O yüzden, artık olduğumuz yerde durmayalım… Geleceğimizi, 5 yıllık güçlü tek partili bir hükümetle, UBP ile kurgulayalım” dedi.


Yılmazköy'ün çiftçilik ve hayvancılıkta, dünya markası işletmelere sahip olmasının KKTC için gurur kaynağı olduğunu belirten Sucuoğlu, ihracatın kaliteli üretimle artacağı gerçeğinden hareketle üreticiye desteği sürdüreceklerini vurguladı.

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