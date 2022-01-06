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Sucuoğlu: Tek Başına İktidar Olma Şansı Bir Tek UBP’de

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UBP Haspolat Ve Demirhan’ı Ziyaret Etti
Sucuoğlu: Tek Başına İktidar Olma Şansı Bir Tek UBP’de

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge gezilerine Lefkoşa’ya bağlı yerleşim birimleri ile devam etti ve Haspolat ile Demirhan’ı ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, UBP’nin örgütsel yapısıyla her bölgede gücünü hissettirdiğini, Lefkoşa’nın doğu bölgesinde her zamanki gibi en büyük desteği alacağını söyledi.

İstikrarlı bir KKTC’nin, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar ile ekonomik kalkınmış, refahı yüksek bir ülkenin yolunun açılacağını belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, “Tecrübe bizde, karar alma gücü bizde. Tek başına iktidar olma şansı bir tek UBP’de. Sandığa gidelim ve UBP’ye mühür vuralım” dedi.

Demirhan Örgütü’nün de diğer örgütler gibi parti ve halkı için çok iyi çalıştığını vurgulayan Sucuoğlu, “Önümüzdeki 23 Ocak’ta bu bölgede en fazla biz alacağız. Bu birlik ve bütünlüğü kimse bozamaz. Bu güç bizi iktidara taşıyacak” dedi.

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5 yıllık tek başına iktidar dönemini, ülkenin geleceği çocuklar ve gençler için hayata geçirmek zorunda olduklarını belirten Sucuoğlu, “Bizim istediğimiz radikal kararları alabilmemiz için halkımızın bize tek başına iktidar olma şansını tanımasıdır” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Muhalefetin elinde şimdi de Türkiye’ye gidip gitmeyeceğim konu oldu. Evet, Faiz Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gidiyor” ifadelerini de kullandı.

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