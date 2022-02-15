  • BIST 2.038,16
  • Altın 805.29210
  • Dolar 13.6214
  • Euro 15.4806
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Sucuoğlu: Tıkanıklık olursa görevi devredeceğim

» »
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor...
Sucuoğlu: Tıkanıklık olursa görevi devredeceğim

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, partiler ile ikinci tur görüşme yapmayı planladıklarını, tıkanıklık yaşanması durumunda görevi devredeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini, Meclis’te yer alan CTP, DP, HP ve YDP ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini, partilerin de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti. 

Değerlendirmelerin ardından ikinci tur görüşmeler planladıklarını ifade eden Sucuoğlu, DP ve YDP’nin kendi değerlendirmesini yapacağını, yarın HP ile görüşmeyi planladıklarını, CTP ile de süreç içinde belli görüşmeler yaptıklarını, görüş alışverişinin sürdüğünü işaret etti. 

Salıya kadar zamanlarının olduğunu ifade eden Sucuoğlu, o güne kadar gerekli çalışmaları yapacaklarını ancak istedikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaz ve tıkanıklık olursa görevi zaman kaybetmeden devredeceğini söyledi.

Bu arada UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu de BRT’ye yaptığı açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilerle bir tur görüşme daha yapacaklarını, ayrıca CTP’nin yazılı önerilerine yazılı yanıtlarını yarın vereceklerini, temaslarının süreceğini kaydetti. kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlaca Zam Geliyor15 Şubat 2022 Salı 19:50
  • 574 Vaka15 Şubat 2022 Salı 19:38
  • Erhürman: Türkiye’den KKTC’ye Pek Çok Kalem İlaç İthal Edilemiyor15 Şubat 2022 Salı 19:17
  • Yeni Boğaziçi ve Tuzla’da Elektrik Kesintisi Olacak15 Şubat 2022 Salı 18:44
  • Amcaoğlu: İlk Başvuru Geçtiğimiz Hafta Yapıldı. Süreç Öngörüldüğü Şekilde İşliyor15 Şubat 2022 Salı 18:37
  • Beşeri Tıbbi Ürün Fiyatlarındaki Artışın Sorumlusu KKTC’de Görev Yapan Eczacılar Değildir15 Şubat 2022 Salı 18:19
  • 240 Kadar Yeni İş İmkânı ve Çıraklık Desteği Sağlanacak15 Şubat 2022 Salı 18:01
  • Dışişleri'nden Rum Kesiminde Papazların Askeri Tatbikata Katılmasına Tepki15 Şubat 2022 Salı 17:24
  • Karma Evlilik Davalarıyla İlgili İlk Sonuçların Alınmaya Başladı15 Şubat 2022 Salı 16:42
  • Eylül Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi15 Şubat 2022 Salı 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti