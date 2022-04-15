Sucuoğlu: Tüm KKTC'ye Yeniden Hayırlı Olsun

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’da imzalanan Türkiye-KKTC 2022 İktisadi ve Mali Protokolü’ne ilişkin değerlendirmede bunularak, “Bu protokol yeni bir dönemin, yeni bir anlayışın, pragmatik adımlarla yol almamız gereken bir safhanın ilk adımıdır” dedi.

Konuyu, başka mecralara çekmeye, iç siyasi malzeme yolunda heder etmeye, itibarsızlaştırma çabalarına gerek olmadığını söyleyen Sucuoğlu, “Yakın gelecek, bizlerin siyasi başarısının sınandığı bir dönem değil, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC Devleti’nin ekonomik varoluş sürecinin taçlanması gerekeceği bir dönem olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Başbakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara temasları ve Türkiye ile imzalanan protokolü değerlendirdi.

Sucuoğlu, Türkiye-KKTC 2022 İktisadi ve Mali Protokolü’nün herkese hayırlı olmasını dilerek, “Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve ekibine, KKTC’nin gelecek planlamasında, bizlerin çabasına büyük bir ivme ve değer katacağına inandığımız protokol için halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bu protokolü, Türkiye ve KKTC arasında, karşılıklı anlayış ve tarihsel iş birliğinin “yeni ve benzersiz bir manzumesi” olarak nitelendiren Başbakan Sucuoğlu, “ ‘İmzaları attık ve bu iş bitti…Kısmet yenisine’ diye bir düşünce yapısını benimsememiz, kabul etmemiz, bunu içselleştirip, sürer durum haline getirmemiz söz konusu olamaz…Ben Dr. Faiz Sucuoğlu olarak, bu ifadelerimde bunu kayda geçirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

“KONUYU BAŞKA MECRALARA ÇEKMEYE, İÇ SİYASİ MALZEME YOLUNDA HEDER ETMEYE, İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABALARINA HİÇ GEREK YOK”

Başbakan Sucuoğlu, “Protokol, yeni bir dönemin, yeni bir anlayışın, pragmatik adımlarla yol almamız gereken bir safhanın ilk adımıdır. Konuyu, başka mecralara çekmeye, iç siyasi malzeme yolunda heder etmeye, itibarsızlaştırma çabalarına inanın hiç gerek yok” diyerek, şöyle devam etti:

“Yakın gelecek, bizlerin siyasi başarısının sınandığı bir dönem değil, Kıbrıs Türk Halkının ve KKTC Devleti’nin ekonomik varoluş sürecinin taçlanması gerekeceği bir dönem olacaktır. Attığımız imzanın, yaşamakta olduğumuz, benzersiz ekonomik ve mali daralma süreci öncesinde, Anavatanımızın desteği ile bizlere nefes katacağı, sektörlerin canlanmasına, durağanlığın sonlanmasına yol açması vesilesiyle, geçmiş protokollerden çok daha tarihi ve kıymetlidir.”

Ankara ziyaretleri süresince, gördükleri sıcak ilgi ve ev sahipliği için teşekkürlerini sunan Başbakan Sucuoğlu, “Bizler için ortaya koydukları çaba, empati, görüşlerimizin ortak bir amaca evrilmesinde gösterdikleri üstün gayret bizler için çok kıymetlidir” dedi.

Sucuoğlu, “Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Erhan Arıklı’nın da katılımlarıyla, Anavatan Türkiyemiz ile imzaladığımız yeni protokol ile hükümetimizin üstlenmiş olduğu zor görev daha da anlam kazanmıştır. Zorlu süreci, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, meclisimiz, sivil toplum ve en büyük gücümüz halkımızın desteği ile başarıyla atlatacağız. Tüm KKTC’ye yeni dönem hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.