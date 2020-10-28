Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 97. Yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, Kıbrıs Türk halkı olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da, Anavatan Türkiye’nin izinde, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan yüce Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan Cumhuriyetin 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azim ve kararlığıyla, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” ateşi ile başlayan Milli Mücadele, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Devleti’nin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, Türk milletini bir arada tutan, toplumsal bütünlüğünü ve dayanışmasını sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerdir. Cumhuriyet; insan yaşamına ve toplumsal düzene, aklın ve bilimin öncülüğü ile yön verilmesini kabul eden özelliğiyle bir aydınlanma sürecidir.Cumhuriyete sahip olmak yeterli değil, ona layık olmak da gereklidir. Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de, Anavatan Türkiye’nin izinde, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya ve layık olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz gönül borcu, saygı ve rahmetle anıyorum."