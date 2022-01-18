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Sucuoğlu: Türkiye'den Gelen Suyun Güzelyurt'a Ulaşması İle Üretim Daha da Artacaktır

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Sucuoğlu: Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt'a ulaşması ile üretim daha da artacaktır
Sucuoğlu: Türkiye'den Gelen Suyun Güzelyurt'a Ulaşması İle Üretim Daha da Artacaktır

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Güzelyurt'ta devam etti.

Devlet dairelerini ve çarşıyı ziyaret eden Sucuoğlu, çalışanlar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Güzelyurt Sanayi Bölgesini gezen Başbakan, buradaki esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Esnafın sanayi bölgesine yeni düzenleme talebine karşılık Başbakan, mutlaka bölge ile yakından ilgileneceklerini söyledi.

Daha sonra Cypfruvex tesislerini ziyaret eden Başbakan, burada çalışanlara seslenerek,  Cypfruvex in çalışanların  emekleriyle bugünlere geldiğini kaydetti.

Başbakan,  Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt'a ulaşması ile üretimin daha da artacağını söyledi.

Güzelyurt seçim gezisine Gayretköy, Zümrürköy ve Akçay ķöyü ile devam eden Başbakan, Pazar günün önemine değinerek, bu seçimin son yılların en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Başbakan, 5 yıllık istikrarlı bir hükümet kurulmasına çok yaklaşıldığını belirterek, bu hükumeti tek başına kurmaya en yakın partinin de UBP olduğunu kaydetti.

“Pazar günü kazamız mübarek olsun” diyen Başbakan, köy halkına sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Zümrütköy'de de sıcak karşılanan Başbakan, ekonomik kalkınma adına rotalarınin belli, yasal düzenlemelerin hazır olduğunu belirtti.

Başbakan, “ Bizim en büyük sıkıntımız istikrarsız koalisyon hükümetleridir” diyerek, tek partili istikrarlı bir hükümetin ülkeye getireceği yasal değişikliklerle sıcak paranın ülkeye gelişinin hızlanacağını anlattı.

Başbakan Akçay ziyaretinde önce Dr. Fazıl Küçük Eğitim evi ve Kütüphanesini gezdi.

Daha sonra UBP Akçay Örgüt binasında partililerle bir araya geldi.

Başbakan, partililere bu seçimin önemini anlatarak, mühürden kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik istikrar için siyasi istikrarın şart olduğunu da yineleyen Başbakan, “Ekonomi ve özel sektör yukarıya doğru ivme kazanmıştır. İşte bu yükselişi Kurulacak 5 yıllık istikrarlı hükümet ile daha da hızlandırabiliriz. Bu yüzden UBP'ye mühür istiyoruz” dedi.

Başbakan, ülkede şuan ki yasalara göre yabancılara satılan taşınmaz mallarda tapu çıkarma zorunluluğu olmadığı için, buradan ülkenin elde edeceği yaklaşık 7 yüz milyon  TLnin alınamadığını vurgulayarak, yasalarda yapılacak değişiklik ile bu paranın ülkeye kazandırılmasının mümkün olacağını anlattı.

Başbakan, herkesi, 23 Ocak Akşamı, UBP'nin zaferini kutlamaya, Sarayönü'ne davet etti.

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