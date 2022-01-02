Sucuoğlu: UBP açık ara birinci parti konumunda

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Maraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Sucuoğlu'na UBP Mağusa Milletvekili adayları eşlik etti.

Ev sahipliği ve sıcak ilgi için teşekkür eden Sucuoğlu, vatandaşın UBP'ye her geçen gün artan güveninin kendilerine hem güç hem de motivasyon kattığını hem de gurur verici bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

UBP'nin zaten açık ara birinci parti konumunda olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, "Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve mali süreçler içerisinde, KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek güç Ulusal Birlik Partisi'dir... Tek başımıza, hükümeti kuralım... Sorunlarımızı tek elden, tek anlayışla, birlikte alınacak pragmatik kararlarla kalıcı olarak çözelim..." dedi.

Ülkedeki en önemli projelere UBP'nin imza attığına işaret eden Sucuoğlu, “İktidar bizim işimiz dedik. Kısa sürede bu sloganımızı halkımız da benimsedi...” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu vurgulayan Başbakan, 24 Ocak'ta başlayacak 5 yıllık tek partili UBP hükümeti döneminde, Anavatan Türkiye'nin desteğine ve yol göstericiliğine geçmişe oranla daha çok ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

Ak Hataylılar Derneği'ni de ziyaret eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu bölge esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti.