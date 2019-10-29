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Sucuoğlu:” UBP cumhurbaşkanını seçecek tabana sahiptir... Teamüller Genel Başkan’ın aday olmasını gerektirir” ”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisinin cumhurbaşkanını seçecek güce sahip bir tabanı olduğunu, teamüllerin Genel Başkanı’nın aday olmasını gerektirdiğini belirtti.
Sucuoğlu:” UBP cumhurbaşkanını seçecek tabana sahiptir... Teamüller Genel Başkan’ın aday olmasını gerektirir” ”

Sucuoğlu “En yakın rakibimizi ikiye katlayan bir tabanımız var. Teamüller Genel Başkanı’nın aday olmasını gerektiriyor. Karar Parti Meclisi’nde alınacak taban adayımızın arkasında duracak ve Cumhurbaşkanı’nı tayin edecek” dedi. 

UBP’den yapılan açıklamaya göre katıldığı TV programında Bakanlık çalışmaları ve af hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimine de değindi.

AF HAKKINDA 

Çalışma affı ile ilgili  konuşan Bakan Sucuoğlu, tasarının Meclise getirildiğini ve oy birliği ile komiteye gönderildiğini, sonra tekrar genel kurula geleceğini ve oylanarak yasallaşacağını söyledi. 

Affın sadece KKTC içerisinde yaşayan ve cezaya düşenleri kapsadığının altını çizen Sucuoğlu, şu ifadelere yer verdi: 

“KKTC sınırları içerisinde herhangi bir nedenle sigortası ödenmediği için cezaya düşen kişilerin, işverenleri vasıtasıyla yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren 90 günlük süre var, bu 3 aylık sürede müracaat ettiği günden itibaren 40 günlük süre içinde işlemi tamamlaması lazım. Bu af KKTC sınırları içinde kayıt dışılığa düşmüş işçiler içindir. Yurt dışı ayağı yoktur. Sadece yurt içi kayıt dışılıktan bahsediyoruz ve ücreti bir asgari ücrettir.” 


“NEDEN SİGORTA AFFI?”

Sucuoğlu, Sigorta affı  ile ilgili soruya da özetle şu  yanıtı verdi:

 “Geliri TL olup gideri döviz olan bir ülke var mıdır? Bir gecede zengin de olabilirsiniz, fakirleşe de bilirsiniz. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşadığı sıkıntıdır. Bu bağlamda belirli zamanlarda af çıkarmak gerekli oluyor. 

Aynı zamanda ciddi sıkıntı yaşayan, borcu olmasıyla nedeniyle ihaleye katılmayan, borç alamayan, eriyip giden şirketler var. Kayıt dışı affı çıkardıktan sonra talep geldi yüzlerce. Şu an Bakanlar Kurulunda. Şu an ilave yapacağız. Düzgün ödeme yapanlara da mükafat vereceğiz. O mükafatı yaratıp ikisini birlikte çıkartacağız.”

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