Sucuoğlu: UBP, HP’ye öneri sunacak…

UBP Meclis Grubu toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetin son durumunun konuşulduğunu açıkladı.

Sucuoğlu “Hükümet devam edecek mi?” sorusu üzerine “Ağırlıklı olarak cumhurbaşkanlığını seçiminde yapılması gerekenleri konuştuk. İmar planı ile ilgili UBP Genel Sekreteri Ersan Saner başkanlığındaki komite çalışmalarına devam edecek.

Perşembe gününe kadar bir çalışma yapılacak ve hazırlanacak öneri Halkın Partisi’ne sunulacak.

Onlar da düşünüp bir karar verecekler. Büyük parti 21 vekille UBP’dir. Başbakan UBP’li Ersin Tatar. 7 bakan UBP’nin. Dolayısıyla hükümetin devamını da sağlayacak olan yine UBP’nin kararlarıdır” dedi.