Sucuoğlu: UBP'nin hedefi tek başına iktidar

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yeniceköy, Çukurova, Kalavaç ve Cihangir ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “UBP’yi tek başına iktidara hep birlikte taşıyalım... Ülkemizin, refah ve gelişme ivmesini başlatalım” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Milletvekili adayları seçim gezilerine Yeniceköy, Çukurova, Kalavaç ve Cihangir ile devam etti.

Her ziyarette, ayrı bir sevgi ve çoşku ile karşılanan Sucuoğlu ve UBP’li adaylara, 7’den 70’e herkesin ilgisi yoğun oldu.

Başbakan Sucuoğlu, “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ya yine koalisyon ya da sadece UBP’nin yönetiminde 5 yıllık istikrarlı bir hükümet... UBP’yi tek başına iktidara hep birlikte taşıyalım... Ülkemizin, refah ve gelişme ivmesini başlatalım” dedi.

Seçim tünelinin sonunda pırıl pırıl parlayan bir güneşin olduğunu da dile getiren Sucuoğlu, yeni katılımlarla UBP’nin daha da büyüyüp, güçlendiğini söyledi.

Bu gücün, UBP’ye vurulacak mühürle, iktidara ve istikrara dönüşmesini istediklerini belirten Sucuoğlu, karma mührün kişilere bireysel kazanım getirdiğini ancak ülkesel istikrara zarar verdiğini vurguladı.

Sucuoğlu, “ Açık ara öndeyiz. Herkes bizim birinci parti çıkacağımız kabullenmiş durumda. Biz biraz daha gayret ve çalışmayla tek başına iktidarız” dedi.