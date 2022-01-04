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Sucuoğlu: UBP’ye daha önce oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor

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UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bugün Alayköy’ü ziyaret etti.
Sucuoğlu: UBP’ye daha önce oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor

Yoğun katılımla gerçekleşen ziyarette Sucuoğlu, UBP Alayköy Örgütü’nde vatandaşlara seslendi.

Alayköy de bizi muhabbetle, sevgiyle kucakladı” diyen Sucuoğlu, seçime18 gün kala anketlerin yoğunlaştığını, birçok ankette, UBP’nin tek başına iktidar görüldüğünü söyledi.

Sucuoğlu, “ Halkın güçlü bir tek partili hükümet talebinin nedeni belli… Halk İSTİKRARLI bir hükumet istiyor… Hatta bize daha önce oy vermemiş insanlar bile istikrarlı bir hükumeti UBP kurabilir diyor. Bize bu sadece sizin işinizdir ” diyor” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, “ Yapmayacaksınız dedikleri herşeyi yaptık, Bugün Ankara’dan da davet aldık ve önümüzdeki günlerde gideceğiz. Daha ne yapalım. Bundan sonra ne diyecekler bilemiyorum. Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

Kıbrıs Sorunu ile ilgili de Sucuoğlu, “ Bizler de Cumhurbaşkanımız da, Türkiye ile tam bir fikir birliği içindeyiz. Kıbrıs Sorunu çözülür, çözülmez… Artık KKTC’nin temel sorunu ekonomidir. Biz artık ekonomiyi kalkındırmak için çalışıyoruz çünkü Kıbrıs konusu emin ellerdedir” dedi.

Tüm ilçe Başkanlıkları ve örgütlerin, vatandaşı mühüre daha çok ikna etmesi için çalışmalarını artırmasını istediklerini belirten Sucuoğlu, karma oy kullanmanın partiye hiçbir yararı olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, “ Bugün gelinen noktada herkesin alın teri vardır. Bütün organlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu alın terimiz nehir oluşturacak ve UBP’yi deniz yapan sevginizle birleşerek tek başına iktidara ulaşacağız. Seçim kazanmak, tek başına iktidara gelmek, 5 yıllık istikrarlı bir hükumet kurmak kolay değildir. Ama sizin sevgi ve desteğinizle tüm bunları başaracağız” dedi.

 

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