Sucuoğlu: “Ülke bütçesinin aylar boyunca dayanacak gücü yok, süreç uzarsa yabancı iş gücü ülkesine gönderilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yapılan eleştirilere yanıt verdi ve hükümetin ekonomi alanındaki planlarına değindi.

Sucuoğlu, “Son 20 yılda hangi parti daha fazla hükümette kaldı bir bakmanızı da isterim” dedi.

Faiz Sucuoğlu, sosyal yardımla ilgili bahsedilen tüzüğün çok uzun süre önce yapıldığını ve şu ana kadar afet ve belli başlı durumlarda dönem dönem verildiğini söyledi.

Sucuoğlu şu anda yardımın bin 500 kişiye verileceği için yeni bir düzenleme yapmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

“1500 TL’DEN FAYDALANANLAR ARASINDA OTOBÜS ŞOFÖRLERİ DE VAR”

Bakan Sucuoğlu bin 500 TL’yi alanlar arasında otobüs şoförleri de olduğunu ve otobüs şoförlerini kabul ederek, kendileriyle çeşitli görüşmeler yaptıklarını da kaydetti.

Sorulara cevaben ülkeye çalışma izniyle gelenlerin azınlıkta olduğunu, çoğu yabancı iş gücünün turist vizesiyle gelenler arasında olduğunu kaydeden Sucuoğlu, yerel işgücünü desteklemek için, bundan sonraki süreçte yurt dışından gelecek işçiler konusunda çok daha sıkı davranacaklarını kaydetti.

“GEREKİRSE YURT DIŞINDAN İŞÇİ GETİRTECEĞİZ”

Ekonomi büyüdükçe yerel işgücünün yeterli olamayabileceğini, eğer ihtiyaç olursa yurt dışından işçi getirme yönünde bir çalışmaları olduğunu söyleyen Sucuoğlu kayıtdışılık konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Sucuoğlu, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi için ülke insanının istihdam edilmesi yönünde kararlı adımlar atmak gerektiğini dile getirdi.

“1500 TL’DEN FAYDALANAN İSİMLER KONUSUNDA KARARTMA YOK”

Faiz Sucuoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın yerinden sorduğu, bin 500 TL almaya hak kazananlarla ilgili listenin açıklanıp açıklanmayacağı konusundaki sorusu üzerine, bu konuda karartma olmadığını, isteyenin gidip listelere bakabileceğini belirtti.

Hamzaoğulları'nın otellerin sezon boyunca açılıp açılmayacağı ve çalışanların durumunun ne olacağı yönündeki soruları üzerine, Sucuoğlu, yabancı uyrukluların ülkesine döneceğini, KKTC vatandaşlarına sahip çıkılacağını, vatandaşların gerekirse işsizliğe başvuracağını ve gerekenlerin yapılacağını dile getirdi.

“ÜLKE BÜTÇESİNİN AYLAR BOYUNCA DAYANACAK GÜCÜ YOK”

Ülke bütçesinin on binlerce insanı aylarca taşıyacak mali gücü olmadığını dile getiren Sucuoğlu, sürecin uzaması durumunda başka ülkelerde de olduğu gibi yabancı iş gücünün ülkesine geri gönderileceğini belirtti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yerinden sorduğu soru üzerine Sucuoğlu, özel sektörün güçlü olmadığı ülkelerde kırılganlığın çok kolay ve şiddetli olduğunu, denetleme ve caydırıcı cezai yaptırımlar ile kayıt dışılığın önüne geçmenin önemine değindi. Sucuoğlu, bunun için, özel sektöre zarar vermeyecek şekilde, sendikalaşma da dahil olacak şekilde çalışmalar yapılacağını dile getirdi.