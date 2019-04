Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “ülkeyi 4 farklı hükümetin yönettiğini, ortakların bir birinden bağımsız hareket ettiğini” söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı “Web TV” programında ülke gündemini değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu hükümetin icraatlarına işaret etti. Sucuoğlu, “hükümetin kendi arasında tutarsız tavır sergilediğini, özellikle son dönemde ekonomik protokol ile ilgili ortakların farklı söylemler içinde olduğunu” kaydetti.

“BU NASIL TUTARSIZLIKTIR?”

Faiz Sucuoğlu, “4 hükümetli bir koalisyonla karşı karşıyayız. 4 ayrı hükümet vardır” diyerek, her partinin ayrı bir hükümet olduğunu, bir birlerinin yaptıklarından haberlerinin olmadığını savundu. Ekonomik protokol ile ilgili yapılan açıklamaları anımsatan Sucuoğlu, “protokol konusunda ortaklar arasında 4 farklı görüş olduğunu” kaydetti. Faiz Sucuoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Bu nasıl tutarsızlıktır? 19 Mart’ta Sayın Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cuma günü Türkiye’den yetkili komite geliyor ve protokol imzalanıyor, dedi. Arkasından 26 Mart’ta Serdar DENKTAŞ, “yeter artık gidin Erdoğan’a sorun” dedi. 2 Nisan’da ise Denktaş, bizden yana hiçbir sıkıntı yok, biz hazırız. Madem bana inanmıyorsunuz, gidin elçiliğe sorun diyor. Bunun üzerine Başbakan çıkıyor ve açıklama yapıyor; Arkadaşlar, bu protokolü yürüten benim. Bunun görüşmeleri Nisan’ın sonuna kadar devam eder, Mayıs’ta da imzalanır, herhangi bir sıkıntı yoktur diyor. 8 Nisan’da Başbakan Yardımcısı Kudret ÖZERSAY çıkıyor ve diyor ki, öyle bir şey yoktur, protokol hazır değildir. Burada insanların kafası karıştırılıyor, oyalıyorlar bizi.”

“HÜKÜMET GELECEĞİMİZİ ÇALIYOR”

Ülkedeki mali sıkıntılara da dikkat çeken Sucuoğlu, “hükümetin özel bir firmadan çektiği avansı” hatırlatarak, “Maliye Bakanı Sayın Denktaş, hükümet olarak denetlemekle mükellef olduğu firmaya gidiyor ve ben bu ay maaşları ödeyemiyorum diyor. Onun için 15 gün sonra alacağım paradan bana avans ver diyor. Daha sonra bu firma etrafta KKTC’nin memurunu da ben ödüyorum diyor. Bu devlet olgusuna yakışmayan bir durum. Geçen ay da Merkez Bankası’ndan aldı. Hükümet geleceğimizi çalıyor” ifadelerine yer verdi.

“SEKTÖRLER BATIYOR”

Faiz Sucuoğlu, 8 aydır geciken protokolün ülkeye yansıyan olumsuz etkilerine değinerek, elektriğe ve akaryakıta zam yapıldığını, iş adamlarının geleceğe yönelik feci bir borçlanma içine girdiğini söyleyerek, “Sözde denk bütçe yapılacaktı. Tüm sivil toplum örgütleri, iş adamları, otelciler birliği, Ticaret Odası birliği vs. hepsi batıyor; yardım istiyor, çözüm istiyor” şeklinde konuştu.

“BU KÖTÜ GİDİŞE DUR DENİLMELİDİR”

Ulusal Birlik Partisi’nin hedeflerine de değinen Sucuoğlu, “UBP’nin asıl hedefi erken seçimdir” diyerek şu sözlere yer verdi:



“UBP’nin asıl hedefi erken seçimdir. Şu an 27 vekille iktidarda olan koalisyon hükümetin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla eğer bu hükümet gerçekten başarısız ve sonucu da halk çekiyor. Başarısızlıklarını kabul edip ben gidiyorum diyebilmeliler. Bir erken seçim olmayacaksa alternatif çözümler denenmelidir. Halkın Partisi mi olur, CTP mi olur, başka bir koalisyon ortağı mı olur onu bilemem. Bir şekilde artık bu kötü gidişe dur denilmelidir.”