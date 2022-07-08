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Sucuoğlu: Üzerimize düşen siyasi sorumluluğun bilincindeyim

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sucuoğlu: Üzerimize düşen siyasi sorumluluğun bilincindeyim

Sucuoğlu mesajında şunları söyledi:

Değerli halkımız, değerli kardeşlerim, Kurban Bayramı'nı, tüm İslam Ailemi ile birlikte bir kez daha idrak ediyoruz.
Adına her ne kadar bayram desek de, dünyanın  içinden geçmekte olduğu ekonomik ve siyasi çalkantı, savaşlar, terör, gıda sıkıntısı gibi insanoğlunun geleceğini tehdit eden unsurlar, hepimizde endişe yaratmaktadır.
Ülkemizin, bayramın hemen arifesinde yaşamakta olduğu sorunların, el birliğe ve Anavatan Türkiyemizin desteğiyle üstesinden geleceğiz.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak, üzerimize düşen siyasi sorumluluğun bilincindeyim.
KKTC’nin varlığı, Kıbrıs Türk Halkı’nın esenliği, müreffeh geleceği, Anavatan Türkiye’nin hak ve çıkarları, bizler için ülkenin siyasi geleceğini planlamakta en büyük motivasyondur.
Bayramın, olabildiğince bayram tadında geçmesi, insanımızın yüzünün mümkün olduğunca gülmesi, çocuklarımızın hafızalarında, bizim çocukluğumuzun bayramları gibi yer edinmesini yürekten diliyorum... 
Ailevi bayram geleneklerinin sürmesi, ziyaretler, küskünlüklerin sona ermesi, insanımızı yaşamakta olduğu geçici hüzün çemberinden çıkarabilecek potansiyele sahiptir...  
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olmasını, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum...
Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

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