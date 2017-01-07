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Sucuoğlu ve Saner, Erenköy Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti

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Sucuoğlu ve Saner, Erenköy Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Erenköy sağlık merkezini ziyaret ederek bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, yaptığı konuşmada, Erenköy’e yapılan yeni sağlık merkezinin bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve büyük şehirlere muhtaç olmayacakları şekilde sağlık hizmetini vatandaşın ayağına getirdiklerini ifade etti.

Erenköy Sağlık Merkezi’nin çağdaş ve modern yapısı ile bölge halkının beğenisini kazandığını belirten Sucuoğlu, merkezde eksik olan bazı branşlar için doktor takviyesi yapacaklarını da söyledi.

Sucuoğlu, Erenköy ziyareti sırasında köylülerden ve sağlık çalışanlarından gelen öneri üzerine sağlık merkezine laboratuvar ünitesinin kurulması için çalışma başlattıklarını belirtti. 

Fizik tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesine giden hastaların da kısa süre sonra Erenköy Sağlık Merkezinde tedavi olabileceklerini belirten Sucuoğlu, sağlık merkezinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Günde ortalamam 100 hastanın poliklinik hizmeti aldığı Erenköy Sağlık Merkezi’ne 1 adet yeni diş ünitesi alınması için ihaleye çıktıklarını dile getiren Sucuoğlu, yakın zamanda merkez için resmi açılışın yapılacağını belirtti.

Sucuoğlu, Erenköy eski sağlık merkezinin de farklı alanlarda değerlendirilmesi için bakanlık yetkililerinin çalışma yürüttüğünü de dile getirdi.

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