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Sucuoğlu ve Taçoy adaylıktan çekildi!

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UBP’nin Cumartesi yapılması öngörülen kurultayında Parti Genel Başkanlığı için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, adaylıktan çekildi. Kurultay ertelendi.
Sucuoğlu ve Taçoy adaylıktan çekildi!

UBP’nin Cumartesi yapılması öngörülen kurultayında Parti Genel Başkanlığı için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, adaylıktan çekildi. Kurultay ertelendi.

UBP Genel Merkez’de toplantının ardından açıklama yapan Kurultayı yöneten Divan Başkanı Zorlu Töre UBP'de her iki adayın da adaylıktan çekildiğini açıkladı, “İkinci tur yapılamayacak” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’u “bu cesaretlerinden ötürü” kutladı.

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