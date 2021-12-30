  • BIST 1.863,65
  • Altın 762.82044
  • Dolar 13.1987
  • Euro 14.9365
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAUzmanlar Uyardı, Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Çıktı: El Ve Ayaklara Dikkat

Sucuoğlu Ve UBP Milletvekili Adayları Girne’deydi

»
Sucuoğlu Ve UBP Milletvekili Adayları Girne’deydi…
Sucuoğlu Ve UBP Milletvekili Adayları Girne’deydi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine, Girne Açık Pazar, Girne Çarşısı, Girne Belediyesi, Türk Ocağı ve Girne Halk Evi Spor Kulüpleri ile devam etti.

Girne ziyaretinde Başbakan Sucuoğlu’na milletvekili adayları ve Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti.  Başbakan Sucuoğlu, Girne’de esnafın sorunlarını dinledi, hükümetin yeni dönemindeki çözüm önerilerini anlattı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Sucuoğlu esnafı dinleyip, görüş alışverişinde bulunurken, sürdürülebilir ekonomik yapı için tek başına iktidar talebini dile getirdi.

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde de üretim tesisleri, sanayici ve esnafla görüşen Sucuoğlu ve milletvekili adayları, üretim sektörlerini artırma yönündeki desteğe tek başına iktidar döneminde daha çok imkân yaratılacağı mesajını verdi.

Türk Ocağı ve Girne Halk Evi spor kulüplerini de ziyaret eden Sucuoğlu’na kulüplerin amblemlerini taşıyan hediyeler takdim edildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu Girne Belediyesi’ne de giderek Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve meclis üyeleriyle de bir araya geldi.

Kentte devam eden projeler ve yılbaşı hazırlıkları ile ilgili bilgi alan Sucuoğlu, Covid ile mücadele sürecinde, yerel yönetimlere düşen göreve vurgu yaptı ve seçim sonucunda hükümete gelir gelmez, “yerel yönetimler reformunun” en öncelikli konuların başında yer alacağını söyledi.

Belediye personeliyle de sohbet eden Sucuoğlu, Girne Belediyesi’nin halka verdiği hizmetlerin önemine değindi.

ubp-girne-(2).jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anibal: Emekçinin ve Sanatçının Partisi Var30 Aralık 2021 Perşembe 16:28
  • Sucuoğlu: Anavatan Türkiye Bizim İçin Para, Pul Değildir30 Aralık 2021 Perşembe 16:21
  • DP Milletvekili Adaylari Gazimağusa Belediye Başkani İsmail Arter’i Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 16:15
  • Evren: UBP’nin % 40’ın Üstünde Bir Halk Desteğine Sahip30 Aralık 2021 Perşembe 16:11
  • TKP Yeni Güçler Lefkoşa Çarşısını Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 15:53
  • Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Yeni Yılı Kutladı30 Aralık 2021 Perşembe 15:21
  • Özyiğit: Geleceği Gençlerle Beraber Şekillendireceğiz30 Aralık 2021 Perşembe 15:03
  • Erhürman: 4’lü Hükümet Döneminde Yaptık, Yine Yaparız30 Aralık 2021 Perşembe 13:29
  • CTP Mağusa adayı Çolakoğlu: "Eğitim bütçesi artmalı, tam gün eğitime geçilmeli"29 Aralık 2021 Çarşamba 23:45
  • Canaltay: 2022’nin En Önemli Projesi Dijitalleşme29 Aralık 2021 Çarşamba 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti