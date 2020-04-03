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Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”

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Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”
Sucuoğlu: “Virüsü atlatmış gibi, geçim derdine düştük”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de yayınlanan sabah programında canlı yayına bağlanarak, güncel değerlendirmelerde bulunarak, ekonomik problemlerden önce sağlığımız için endişe etmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Şu an halen sağlığın ön planda olması gerektiğini ve ekonomik kaygıları düşünme zamanı olmadığını kaydeden Sucuoğlu, önümüzde zorlu bir süreç olduğunu ve vaka sayısının daha da yükselebileceğini söyledi.

Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetin, ekonomiyle ilgili hazırladığı raporu gördüm, bunlar beklenen sonuçlar. Önemli olan nasıl bir tedbir alınacağıdır. Çözümün ne olacağı ve nasıl bir adım atılacağı çok önemlidir. Son günlerde, sanki ekonomi sağlığın önüne geçmiş gibi duruyor. Virüs konusunda önümüzde çok daha zor günler var. Bu vaka sayısı daha yükselecek. Sanki biz Koronavirüsü atlatmış gibi ekonomi derdine düştük. Sağlık açısından insanlarımız haklı, evde oturmaktan usanmış olabilirler. Ama salgın daha ciddi boyutlara gelirse, sağlığımızın peşine düşeceğiz. Türkiye’de çok değerli profesörlerimizi Koronavirüs dolayısıyla kaybettik. Bu haber bizi çok üzdü. Herhangi bir gevşeme yapmadan, konsantrasyonumuzu virüse vermemiz gerekiyor. Virüs geçmiş gibi, geçim derdine düştük. Ne isterse olsun, sağlığınızı kaybettiğiniz zaman ekonomik durumunuzun hiç bir değeri yoktur.”

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