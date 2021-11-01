Sucuoğlu: Ya erken seçim ya da 5-6 aylık hükümet

Tatar, dün yapılan UBP 22. Olağan Genel Kurultayı‘nda Genel Başkan seçilen Sucuoğlu’nu kabul etti ve hükümet kurma görevini verdi.

Sucuoğlu, “Hükümet kurma görevini almış bulunuyorum. Şimdi partimizle konuşacağız. Her halükarda ülkenin hızlı bir şekilde bir seçim hükümeti ya da 4-5 ay sürecek bir hükümet kuracağız. Ekonomik sıkıntılar ve pandemi sıkıntıları devam ediyor. Bunlardan dolayı hızlıca davranmamız gerekiyor. Çalışmaları yarım saat içinde başlatıyoruz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.