Sucuoğlu: Ya Siyasi İstikrarla Bu Cendereden Çıkacağız Ya Da Koalisyonlarla Daha Kötüye Gideceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “23 Ocak’ta halkın vereceği kararla UBP’nin ya tek başına iktidara gelerek her anlamda istikrarı sağlayacağını ya da koalisyon hükümetlerinin devam edeceğini” belirterek, “Biz halkımıza istikrar sözü veriyoruz” dedi.



Partiden yapılan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, Lefkoşa seçim gezileri kapsamında, bazı derneklere ziyaretlerde bulundu.



Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret eden Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, “İnşallah sizlerin de desteği ile tek başına iktidar olarak siyasi istikrarı sağlarız ve ülkeyi ekonomik anlamda ayağa kaldırırız ” dedi.



Başbakan daha sonra Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’ne gitti. Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan da taleplerini içeren bir dosyayı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na aktardı.



Başbakan Sucuoğlu da, polis teşkilatının ağır şartlarda çalıştığının bilincinde olduklarını belirterek, verilen taleplerin değerlendirilmeye değer olduğunu söyledi. Seçimler sonrasında tüm bu sorunların ele alınacağını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, “Polisimiz bizim için çok önemli ve değerlidir” dedi.



Daha sonra KKTC Emekli Astsubaylar Derneği ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni de ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, bu ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün uzun ve zorlu mücadele yıllarında birçok şehit verdiğini ifade ederek, “KKTC, şehitlerimizin kanları ile kurulmuştur asla pazarlık konusu etmeyiz” ifadelerinde bulundu.



Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye’nin iki eşit egemen devlet tezini sonuna kadar savundukları” söyledi.



23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu yineleyen Sucuoğlu, “5 yıllık istikrarlı bir hükumeti tek başına kurmaya en yakın parti UBP’dir. Sizlerin de desteği ile inşallah istikrarın yakalanacağı tek partili bir hükümet kurulur” dedi.



Faiz Sucuoğlu, siyasi istikrarın yakalanması halinde ülkeye ekonomik ve sosyal istikrarın da geleceğini kaydederek, KKTC’yi ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yapmak için projelerinin hazır olduğunu belirtti.



Ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, Federasyon Başkanı Hasan Sertoğlu ile sohbet etti.



Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükumet kurduktan sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasını düşündüklerini ve fonun da tamamen amacına uygun harcanmasını gündeme alacaklarını söyledi.



Spor kulüplerinin gençleri kendi şemsiyesi altına alarak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurgulayan Sucuoğlu, ekonomik anlamda spor kulüplerinin kalkınması adına da son noktasına kadar çalışacaklarını belirtti.



Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çalışacaklarını kaydederek, “Bizim başaramadığımız siyasi istikrarı sağlamaktır. Bunu sağlayamazsak, ne ekonomik ne de sosyal istikrarı sağlayamayız. İşte bu yüzden halkımızdan iyi karar vermelerini istiyoruz. Ya bu cendereden çıkarız ya da kötüye gideriz. Bu yüzden karma oydan uzaklaşıp mühür vurmaya odaklanmalıyız” dedi.



“Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı ülkelerin 23 Ocak’tan sonrasını beklediğini” kaydeden Sucuoğlu, hem yabancı hem de yerli yatırımcının önünün açılması ve bürokratik engellere takılmaması için gerekenin de yapılacağını kaydetti.



Sucuoğlu “500 yataklı yeni hastanenin ihalesinin de hazırlandığını ve seçimden sonra hükümete kurulur kurulmaz 6 ay içinde temellerinin atılacağını” söyleyerek, “Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oluğunu” yineledi.



Faiz Sucuoğlu, uçak bilet fiyatları konusundaki açıklamalarına da değinerek, “Bu konuda Batum örneğini vermek istiyorum. Gürcistan’daki Batum havalimanında da Türkiye ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'ye uçuşlarda bilet fiyatları Türkiye iç hatlar kapsamına alınarak ucuzlatılmıştır. Bu Batum Havalimanının Türkiye ye ilhak olduğu anlamına mı geliyor” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ne ziyarette bulunan Sucuoğlu, Taşeronlar Birliği ile daha önceki bakanlıkları döneminde çalıştıklarını ve taşeronların sıkıntılarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.



“23 Ocak’ın ülkenin çıkış yakalayabileceği önemli bir tarih olduğunu” kaydeden Sucuoğlu, “Biz ülkeyi ekonomik olarak ayağa kaldırmak için varız. Bu da siyasi istikrarı yakalamakla olur. İşte 23 Ocak’ta sizlerin de desteği ile tek başına iktidara gelerek önce siyasi istikrarı ardından da ekonomik ve sosyal istikrarı yakalayacağız” dedi.



Sucuoğlu, Çukurovalılar Dayanışma Derneğini yaptığı ziyarette de, bu seçimde verilecek kararın geleceği etkileyeceğini ifade ederek, istikrarı yakalayacak tek partinin UBP olduğunu yineledi.



“23 Ocak’ta halkın vereceği kararla UBP’nin ya tek başına iktidara gelerek her anlamda istikrarı sağlayacağını ya da koalisyon hükümetlerinin devam edeceğini” söyleyen Sucuoğlu, “Biz halkımıza istikrar sözü veriyoruz” dedi.

