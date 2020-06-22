  • BIST 115.319
  • Altın 386,453
  • Dolar 6,8429
  • Euro 7,6818
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Sucuoğlu: “Yaşadığım derin üzüntü hâlâ devam ediyor”

» »
Çalışma Bakanı Sucuoğlu, geçen hafta yaşananları değerlendirdi; Sucuoğlu, “Yaşadığım şaşkınlık ve derin üzüntü hala devam etmekte” ifadelerini kullandı.
Sucuoğlu: “Yaşadığım derin üzüntü hâlâ devam ediyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz hafta yaşananları yazılı açıklamayla değerlendirdi ve yaşadığı şaşkınlık ve derin üzüntünün hala devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu olaylarla anlamsız bir biçimde ilişkilendirildiğini dile getiren Sucuoğlu, bu durumun sadece kendisini değil ülkenin dört bir köşesindeki partilileri de derinden yaraladığını belirtti.

Sucuoğlu, Covid-19 döneminde üzerine düşen görevleri icra edebilmek, başlattığı projeleri devam ettirebilmek, UBP’yi geçmiş dönemlerde yaşanan kaosun içine tekrardan itmemek ve parti bütünlüğünü koruyabilmek adına görevde kalmaya devam edeceğini anlattı.

Sucuoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden yatırımcı krizi ve sonrasında yapılan ve de teknik nedenlerle yapılamayan ‘bakan’ değişikliklerinde ismimin geçmesinden dolayı yaşadığım şaşkınlık ve derin üzüntü hala devam etmektedir.

Söz konusu olaylarla anlamsız bir biçimde ilişkilendirilmem sadece şahsımı değil ülkemin dört bir köşesindeki partililerimizi derinden yaralamıştır. Öncelikle ülkem ve vatandaşlarım daha sonra ise kendi adıma önemli bir karar vermem gereken bu süreçte, içimden gelen ses ile partililerimizden gelen ve mantığımın da işaret ettiği ses arasında kalmış durumdayım.

Siyasete adım attığım günden beri üstlendiğim zor ama onurlu görevlerde yanımda olan kardeşlerimin yoğun ilgi ve desteğiyle geçirdiğim son bir kaç günün yarattığı duygusal sonucun ülkeme, halkıma ve siyasetteki sorumluluk anlayışıma zarar verebileceği düşüncesinden dolayı, mantıkla hareket etme kararı aldım.

Bu minvalde ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu Covid -19 döneminde üstümüze düşen görevleri icra edebilmek, başlattığımız projeleri devam ettirebilmek, ayrıca partimizi geçmiş dönemlerde yaşanan kaosun içine tekrardan itmemek ve parti bütünlüğünü koruyabilmek adına bulunduğum makamı sadece ülkeme hizmet anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğimi belirtir, bu kararı almamda yol gösterici olan parti büyüklerime, partililerime, beni seven, arayan, destekleyen herkese teşekkür ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakan için de soruşturma açıldı mı?22 Haziran 2020 Pazartesi 14:46
  • Özersay: “Özel jetle gelenlerin bir kısmı Girne’de alışveriş yaptı, yemek yedi”22 Haziran 2020 Pazartesi 14:44
  • “Özel jet” ile ilgili soruşturma ön raporu Başbakanlığa verildi22 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
  • Muhalefet Meclis oturumundan ayrıldı!22 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • 5 Sınır kapısı bu sabah itibarıyla geçişlere açıldı...Metehan’da araç trafiği vardı22 Haziran 2020 Pazartesi 14:00
  • Üstel''Hesaplaşma 11 Ekim'den Sonra ''22 Haziran 2020 Pazartesi 13:21
  • Üstel ‘’Başbakan beni Günah Keçisi ilan ederek kurban etti’’22 Haziran 2020 Pazartesi 13:09
  • Çatalköy’ün Batısında Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi22 Haziran 2020 Pazartesi 12:55
  • Turizm ve Çevre Bakanlığı'nda devir teslim22 Haziran 2020 Pazartesi 12:48
  • Girne Dağyolu’nda korkutan kaza22 Haziran 2020 Pazartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti