Sucuoğlu, yaşanan acı üzerine açıklama yaptı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma'nın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sucuoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında şunları dedi:

"İki yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de mücadele ettiği Covid-19 pandemisi dolayısıyla malesef bugün 8 yaşında bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Dün karın ağrısı ile hastanemize başvuran çocuğumuza yapılan testler sonucunda Covid-19 teşhisi konulmuş ve acilen acil durum hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen malesef hayata tutunamamıştır.

Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah’tan rahmet dilerim.

Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşırıyoruz.

Yurttaşlarımız Covid-19'u daha fazla önemsemeli ve korunmalıdır. Hayatını kaybeden her yurttaşımız bizleri derinden yaralamaktadır. Halkımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı yaptırınız ve hijyen kurallarına uyunuz."