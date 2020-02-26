Sucuoğlu: Yeni asgari ücret yasasını bir sonraki toplantıya yetiştirmek istiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de katıldığı programda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.3820 brüt rakamın, hükümetin birlikte karar verdiği rakamlar olduğunu belirten Sucuoğlu, “ Rakamı aldığımız yetki ile hayata geçirdik” dedi.

Faiz Sucuoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret belirlenince sitemkar mesajlar gelirken bugün o sitemkar mesajları yapanlar alkış ve teşekkür ediyorlar” dedi ve politikanın böyle bir şey olduğunu ifade etti.

Belirlenen asgari ücretin 2020 yılının ilk asgari ücreti olduğunu yineleyen Sucuoğlu, hukuksal ve çalışma anlamında sektörel bazda uygulama amaçlı yeni asgari ücret yasa tasarısında yoğun bir şekilde çalışmaya başladıkları bilgisini paylaştı.

Asgari ücret yasasında 1975’ten sonra yapılacak ilk değişiklik olacağını belirten Sucuoğlu, “İnşallah önümüzdeki asgari ücrete bu yasa bitecek. Hedef bu. Ciddi sıkıntıların çekildiği, iki tarafın da hassasiyetleri olduğunu biliyoruz. Bunu güncelleyerek devam etmek istiyoruz. Hiçbir taraf belli ölçüde sıkıntı çekmeden bu işi ortak paydada götürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bazı hassasiyetleri de dikkate alarak bazı açılımlar daha gündeme geleceğini açıklayan Sucuoğlu, 2 Mart’ta sigorta affı çıkaracaklarını, ancak düzgün ödeme yapanlara da ödül amaçlı bir uygulamayı da bugün açıkladıklarına işaret etti.

Sucuoğlu,“ İşletmelerde, 1’den 10’a kadar, işletmeci de birlikte 10 kişilik bir muafiyet uygulamaya giriyor. İhtiyat sandığı ve sigorta primini 24 ay biz karşılıyoruz. Bu da kişi başı aşağı yukarı 510 TL bir işveren katkısıdır” dedi.

Soru üzerine “Asgari ücrette şu anda işçimizin eline geçecek olan 3 bin 323 nettir” diyen Sucuoğlu, buna ilaveten 4 bin TL altında maaş alanlara 200 TL aylık katkının da 3 ayda bir 600 TL olmak üzere vereceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günden itibaren bu konuda yoğun bir başvuru olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Demek ki ciddi bir istek, müracaat isteği var. Daireler doldu taştı. İnşallah nisan sonu mayıs başı ilk ödemeleri yapacağız” dedi.

Soruya karşılık enflasyonun yüzde 21 değil, 11.59 olduğunu belirten Sucuoğlu, “ Şu an asgari ücrete yüzde 20.8’lik artış yapmış olduk” diye konuştu.