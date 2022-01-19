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Sucuoğlu: Yeni Hazırladığımız Yasa Çalışmaları İle Özel Sektöre Yeni Açılımlar Getiriyoruz

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Sucuoğlu: Yeni Hazırladığımız Yasa Çalışmaları İle Özel Sektöre Yeni Açılımlar Getiriyoruz
Sucuoğlu: Yeni Hazırladığımız Yasa Çalışmaları İle Özel Sektöre Yeni Açılımlar Getiriyoruz

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaretinde, tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasa ile ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi.


UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret ederek,  Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.


UBP’den yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi.


Diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, sıcak para ile yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı.


Sucuoğlu, “Özel sektör ve iş insanlarımızın önünü açacak yasaların da yapılması için  seçimlerden sonra KTTO ile beraber çalışacağız” dedi.


“Biz istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelebilecek en yakın parti olarak halkımızdan müsaade istiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın sağlaması için bu şart” diyen Başbakan, tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasa ile ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi.


Uçak bilet fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamaların bazı dar görüşler tarafından KKTC'nin Türkiye'ye ilhakı gibi söz konusu bile olmayacak bir duruma çekildiğini dile getiren Başbakan, “Sadece bilet fiyatlarının Türkiye’deki iç hat bilet fiyatları gibi olabilmesi adına çalışmalar yapmak istedik. Bu çıkan anlamsız söylemlere asla itibar edilmemesi gerekir“ dedi.

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