  • BIST 1.232
  • Altın 490,278
  • Dolar 8,1438
  • Euro 9,6190
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sucuoğlu yeniden aday mı olacak?

» »
UBP'de kurultay çalışmaları sürerken  üç gün önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu’nun hafta sonu yapılacak kurultayda aday olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Sucuoğlu yeniden aday mı olacak?

UBP'de kurultay çalışmaları sürerken  üç gün önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu’nun hafta sonu yapılacak kurultayda aday olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Sucuoğlu’nun adaylıktan çekildiğini, şimdi ise yeniden aday olarak ortaya çıkmasının ''Bakanlık Pazarlığı'' olduğunu iddia ediliyor..

Sucuoğlu’nun kendine yakın isimleri arayarak, “Türkiye yetkilileri ile aramı düzelttim. Şimdi iade- i itibar alma zamanı. Hazırlanın yarın sabah kararımı açıklayacağım” dediği iddia edildi. Duyumlara göre Sucuoğlu’nun bakanlık pazarlığı yaptığı, İçişleri Bakanlığı’nda ısrarlı olduğu iddiaları gündemde...

Bir web tv programına katılan UBP'li GÜNDÜZ:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter demişti

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:20
  • Ataoğlu'ndan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Taçoy'dan 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Saner'den 10 Kasım mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 19:18
  • UBP'li Gündüz:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter09 Kasım 2020 Pazartesi 19:07
  • Saner, DP’de09 Kasım 2020 Pazartesi 19:06
  • Tatar, Akıncı’ya geçmiş olsun mesajı gönderdi09 Kasım 2020 Pazartesi 19:05
  • Özyiğit:Hükümette yer alarak, yapılan müdahalelere ortak olmayacağız09 Kasım 2020 Pazartesi 19:00
  • Saner’den 10 Kasım Mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
  • Taçoy’dan 10 Kasım Mesajı09 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti