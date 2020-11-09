Sucuoğlu yeniden aday mı olacak?

UBP'de kurultay çalışmaları sürerken üç gün önce adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu’nun hafta sonu yapılacak kurultayda aday olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Sucuoğlu’nun adaylıktan çekildiğini, şimdi ise yeniden aday olarak ortaya çıkmasının ''Bakanlık Pazarlığı'' olduğunu iddia ediliyor..

Sucuoğlu’nun kendine yakın isimleri arayarak, “Türkiye yetkilileri ile aramı düzelttim. Şimdi iade- i itibar alma zamanı. Hazırlanın yarın sabah kararımı açıklayacağım” dediği iddia edildi. Duyumlara göre Sucuoğlu’nun bakanlık pazarlığı yaptığı, İçişleri Bakanlığı’nda ısrarlı olduğu iddiaları gündemde...

Bir web tv programına katılan UBP'li GÜNDÜZ:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter demişti