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Sucuoğlu: Yukarıdan aşağıya karar alan değil, etkin katılımla aşağıdan yukarıya karar alan güçlü bir UBP

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UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, bölgelere yönelik ziyaretleri kapsamında Güzelyurt bölgesinde Bostancı, Akçay, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Şahinler, Yayla ve Şirinevler’de temaslar gerçekleştirdi. 
Sucuoğlu: Yukarıdan aşağıya karar alan değil, etkin katılımla aşağıdan yukarıya karar alan güçlü bir UBP

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, bölgelere yönelik ziyaretleri kapsamında Güzelyurt bölgesinde Bostancı, Akçay, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Şahinler, Yayla ve Şirinevler’de temaslar gerçekleştirdi. 


UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu basın ofisinden verilen bilgiye göre, Sucuoğlu temasları çerçevesinde yaptığı açıklamada, “UBP kurultayında en büyük sorumluluk biz adaylarda değil, güçlü bir Ulusal Birlik Partisi ve güçlü bir KKTC için karar verecek olan üyelerdedir” dedi. 


Tabanın güçlü desteğini hissettiğini ifade eden Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nde değişimin çok yakın olduğunu, yukarıdan aşağıya karar alan değil, etkin katılımla aşağıdan yukarıya karar alan güçlü bir UBP’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde siyasi istikrar için bir ön koşul olduğunu söyledi. 


Sucuoğlu bölge ziyaretleri kapsamında izleyeceği yol haritası ile alakalı üyeleri bilgilendirirken, hizmet ve sonuç odaklı siyasetin halkın en önemli ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti ve Kıbrıs Türk halkının refahı için durmak bilmeden çalışacağının sözünü verdi. 

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