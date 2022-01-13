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Sucuoğlu: Yüzde 37,26’lık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yansıtılacak

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, hayat pahalılığından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek amacıyla, Haziran- Aralık 2021 döneminde oluşan yüzde 37,26’lık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.
Sucuoğlu: Yüzde 37,26’lık hayat pahalılığının kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yansıtılacak

 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Sucuoğlu, “Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik daralmaya ek olarak, dövizdeki dalgalanmanın yarattığı mali tabloya rağmen, yüzde 37,26 olarak gerçekleşen hayat pahalılığı, çalışanlarımızın brüt maaşlarına, 1 Ocak 2022’den itibaren ilave edilecektir” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu asgari ücretin brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendiğine de işaret ederek, böylelikle, bir önceki asgari ücrete oranla yüzde 41’e yakın bir artış sağlandığını kaydetti.

“Son dönemde, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının yarattığı hayat pahalılığından, halkımızın alım gücünü olumsuz yönde etkilediği hepimizin malumudur” diyen Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Söz konusu artışların, halkımızın alım gücünde meydana gelen kaybı önlemede yeterli olmadığı bilinciyle, önümüzdeki süreçte atılacak kararlı adımlarla, halkımızın alım gücünü yükseltmek, halkımıza daha refah bir yaşam sunmak, siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak amacıyla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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