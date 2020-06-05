Sucuoğlu: Yüzde 50 prim muafiyeti getiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Faiz Sucuoğlu, KKTC vatandaşı çalıştıran şirketlere yüzde 50 prim muafiyeti getirileceğini söyledi.

Bakan Faiz Sucuoğlu, Perşembe günü itibariyle 2 bin TL ihtiyat sandığından yaklaşık 8 bin vatandaşa ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamalarda, “Perşembe günü itibariyle 2000 Türk Liralık ihtiyat sandığından yaklaşık 8 bin vatandaşımıza ödeme olacak her Perşembe müracaatlar sonucunda ayda bir defa olacak şekilde her kişi için önümüzdeki hafta Perşembe tekrar olacak, 3 ay boyunca böyle gidecek. Bakanlar Kurulu krizin durumuna göre belki iki ay daha verilebilir çünkü 10 bin tl olarak düşünmüştük komite tekrardan toplanıp kapalı sektörleri tayin edecek bize bilgi verecek ikinci aşama dediğimiz 1500 TL ödemeleri başlayacak. Kapalı ve açık sektörler tekrardan değerlendirilecek önümüzdeki hafta da sosyal yardım anlamında 900 ve 1200 TL, 1500 kişiye önümüzdeki hafta ilk ödeme büyük ihtimalle yapılacak. KKTC tarihinde ilk defa hükümetimizin yapmış olduğu açılımlardır. İlk defa sosyal yardım 1500 kişiye veriliyor. 1500 TL’lik yardım 48 bin 651 kişiye verildi. 20 gün içerisinde 70 Milyon TL vatandaşımıza ulaştırıldı. Perşembe günü de 15 milyon TL civarında para verilecek. Bir müjde de vereyim gelen istihdam fonundan KKTC vatandaşı çalıştıran şirketlere %50 pirim muafiyeti getiriyoruz bunu da biz üstleniyoruz buda önümüzdeki günlerde bitecek bir çalışmadır. Burada da işverenlere ayda 15 milyonluk bir katkımız olacak amacımız gelen iş gücünü desteklemektir ifadelerini kullandı.