Sucuoğlu"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, her çocuğun sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma hakkı başta olmak üzere hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun mesajı şu şekilde:

" Dünya çocuklarının yaşadığı kötü şartları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir hayat sağlamak amacıyla hazırlanan "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi", BM Genel Kurulu'nda 20 Kasım 1989 günü kabul edilmiş ve o tarihten itibaren her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak dünyada kutlanmaya başlanmıştır.

Çocukların ihmal, istismar ve kötü muameleye karşı korunmaları için evrensel standartların yerleştirilmesini hedefleyen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi; hiçbir ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralayarak güvence altına almıştır.

Ülkemizde çocukların korunmasına dair yasa ve tüzükleri uygulayan, çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde, hak ihlallerin önlenmesinde ve politika üretilmesinde görevli olan kurum, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’dir.

Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için Sosyal Hizmetler Dairemiz imkanları ölçüsünde var gücüyle çalışmaktadır.

Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı ve umut ışığıdır. Her çocuk, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm imkânlardan yararlanma ve hayatın güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor ve tüm çocuklarımızın "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü en içten dileklerimle kutluyorum."