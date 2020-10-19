Sucuoğlu:26 rakamı çok kritik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında gelişecek hükümet sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BRT’de katıldığı GündemArtı programına konuşan Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, Güney Kıbrıs ile müzakereler ve ilişkiler anlamında farklı politikaların konuşulacağı bir döneme girildiğini söyledi. Sucuoğlu, Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı olmasının ardından başkanlık ettiği hükümetin otomatikman düşmüş olacağını belirterek, yeni bir hükümet için görevlendirme gerekeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı görevinden Anayasa gereği ayrılacağını ifade eden Sucuoğlu, bu gelişmenin ardından parti meclisinin kurultayla ilgili tarih belirlemesi gerekeceğini söyledi. Bakan Sucuoğlu, hükümet kurma görevini kime vereceği konusunun tamamen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tasarrufunda olduğunun altını çizerek, “Cumhurbaşkanı 19 vekilden birisine görevi verir, o kişi de daha sonra Parti Meclisi’nden yetki alır. Ama belki de yirmi gün sonra kurultay var. Dolayısıyla bu yetkiyi alacak olan arkadaş, çok kısa süreli bir durumu olacak. Orada açıkcası bir karışıklık var. Parti başkanı seçildikten sonra başka birisinin başbakan olması doğru değil, partinin de tolere edebileceği bir durum değil” dedi.

Konunun parti meclisinde konuşularak detaylandırılacağına inanç belirten Sucuoğlu, iktidarda olması yüksek ihtimal olan bir partinin başkansız olmasının her düzeyde sıkıntı yaratacağına dikkat çekti. Kurulacak yeni hükümet konusundaki düşüncelerini de paylaşan Sucuoğlu, 26 rakamının çok kritik olduğunu ifade ederek, “26 dediğimiz 26 başbakan demektir. 26 ile idare etmek olağanüstü bir maharet ve olağanüstü bir homojen yapı ister. O nedenle yapılacak olan girşimlerde hiç olmazsa en az 27-28’i bulacak bir hükümet tablosunun ortaya çıkması lazım” dedi.

Faiz Sucuoğlu, meclisteki tüm partilerle hükümet konusunun konuşulması gereğini de dile getirerek, zor kararlara imza atabilecek uyumlu ve güçlü bir hükümete gerek olduğunun altını çizdi. Erken genel seçimin en son çare olarak düşünülmesi gerektiğini de vurgulayan Sucuoğlu, “ama bana göre ülkemizin şu an buna ihtiyacı yoktur” dedi