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Sucuoğlu:29 Kasım iti̇barıyla PCR testi̇ olmayanlar KKTC’ ye gelecek uçaklara alınmayacak

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda, gelen yolcuları işlem süresini azaltmak amacıyla 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren turuncu ülkelerden gelecek yolcuların uçağa binmeden PCR test sonucu ibraz etmesi gerekeceğini açıkladı
Sucuoğlu:29 Kasım iti̇barıyla PCR testi̇ olmayanlar KKTC’ ye gelecek uçaklara alınmayacak

Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda, gelen yolcuların giriş işlemlerinde yaşadığı gecikmelere çözüm bulma amacıyla havalimanında incelemelerde bulundu.

İnceleme ve paydaşlarla yaptığı toplantı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Sucuoğlu, bir çözüm ürettiklerini, 29 Kasım’ da yeni uygulama devreye gireceğini açıkladı.

 

SUCUOĞLU: “BU KAOTİK DURUM KALKACAK”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 29 Kasım itibarıyla turuncu kategorideki ülkelerden gelecek yolculardan uçağa binmeden negatif sonuçlu PCR testi aranacağını, KKTC’de havalimanında test yapılmayacağını söyledi.

Başbakan’a incelemelerinde Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Havalimanında teknolojik uygulamalardan sorumlu Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de eşlik etti.

Ercan T&T Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik de Başbakan’a sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

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