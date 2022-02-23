Sucuoğlu:8-10 Aylık Süreçte Ülkeye 250 Milyon Tl’lik Bir Katkı Girecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, “Bu kabine Faiz Sucuoğlu kabinesidir. Sevabıyla, günahıyla sorumlusu benim” dedi.

Sucuoğlu, hükümetin güvenoyu almasının ardından sanal betin yasallaştırılacağını, kripto para yasasının üzerinde çalışıldığını ve Forex yasasının hazırlanacağını söyledi ve tapu harçlarındaki yapılması gereken düzenlemelere de işaret etti.

Bir bakır madeninin mevcut olduğunu belirten Sucuoğlu, 1 milyar 550 milyon Dolarlık bir hacim olduğunu aktardı ve ihraç edilmesi konusunda çalışmaların yapılacağını kaydetti.

“Bunlar ilk etapta yapacaklarımız. Beklediğimiz şekilde devam ederse, önümüzdeki 8-10 aylık süreçte ülkeye 250 milyon TL’lik bir katkı girecek” diyen Sucuoğlu, pandeminin KKTC’nin tanınmasına büyük bir katkı sağlandığını ve ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sırada beklediğini anlattı.

Başbakan Sucuoğlu, yatırımcıları korkutmadan, hızlı bir şekilde bir çatı altında toplanacağını da belirterek, 6 ay içerisinde e-Gümrük sisteminin tamamen kullanılacağını ve e-Devlet sistemine geçtikçe kayıtdışılılığın azalacağını vurguladı.

“Gümrük inanılmaz bir şekilde denetlenecek” diyen Sucuoğlu, sanat bet yasasının hazır olduğunu, kripto para yasasının ise bitme aşamasında olduğunu, görüş aldıklarını kaydetti.

Dijital bankacılığın önemine de dikkat çeken Sucuoğlu, özellikle serbest bölgelerde ‘kıyı bankacılığı’nın oluşması için Türkiye Cumhuriyeti Kuyumcular Birliği ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Özellikle Yedidalga bölgesinde ‘yap-işlet-devret’ metodu kullanılarak, bir limanın inşasının gündemde olduğunu aktaran Başbakan Sucuoğlu, “Kıbrıs’taki coğrafi imkanlar diğer taraflarda yok. Buranın albenisi çok yüksek ve ziyaret eden çok ciddi bir ekip var. Bu teklifi sunmak için hazırlık yapıyorlar” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, ülkede, Hint kenevirinin üretimi ve tıbbi alanda kullanımı kapsamında da Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri’nden profesörlerin geleceğini belirterek, “Ben buna sıcak bakıyorum” dedi.

KKTC’ye üç firmanın hava yolu şirketi kurmayı düşündüğünü de kaydeden Sucuoğlu, başta Türkiye-Kıbrıs arasında olacağını ardından ise Rusya’dan charter seferlerin başlacağını aktardı. Sucuoğlu, “İki tanesi turizm şirketi, bir tanesi ise hava yolu şirketidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, “Radikal, korkusuz, elini taşın altına koyacak bir hükümet gerekiyor. Yapacağız başka çaresi yok… Yapamazsak, bu ülke perişan olacak” diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nden bir enerji şirketi geleceğini de söyleyen Sucuoğlu, “Bize sunum yapacaklar. Kendi kendine dönerek, enerji üreten bir sistem” dedi.

Sucuoğlu, Girne Antik Limanı’nın ihalesinin de tamamlandığını vurguladı.

Ülkedeki tüketim mallarındaki pahalılığa da işaret eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bizzat ben süpermarketlere gidip, denetim yapacağım. Cezaysa ceza, kapatmaysa kapatma. Gerekirse rezil edeceğiz. Basından bu konuda destek istiyorum. Güvenoyunu alalım, ilk yapacağımız işler bunlar. Birlikte gideceğiz. Siz de şahit olacaksınız”

Her sene Ocak ayı ile Şubat ayı sonuna doğru ilaçların zamlandığını ve sıkıntı yaşandığını aktaran Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracat yasağından haberdar olmadığını, gerekli girişimleri başlatacağını söyledi.

Yerel seçimler hakkında da değerlendirmede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilirdiği kalmadığını, belediye sayısının 13’e düşürüleceğini vurguladı. “Hem belediyeler hem de halk rahat eder” diyen Sucuoğlu, gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.