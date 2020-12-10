Sucuoğlu:Çalkantılar devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefonla bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

UBP-YDP-DP azınlık hükümetinde yeni kabinede bu kadar değişiklik yapılacağını beklemediğini ifade eden Sucuoğlu, pandeminin de etkilemiş olduğu zor dönemde bakanlık görevini başarıyla yürüten kişiler olduğunu ifade etti.

"PARTİ İÇİNDE ÇALKANTILAR DEVAM EDİYOR"

Sucuoğlu,”Hükümet kurma çalışmaları nedeniyle bu süreç böyle gider. Bu aşamadan sonra genel başkanlık için kurultayın yetiştirileceğinden emin değilim. Bir başkanlık seçimi partiye ne kazandırır ne kaybettirir enine boyuna tartışılmalıdır” diye konuştu.