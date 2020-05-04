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Sucuoğlu:Çok sayıda şirketin çalışanına sahip çıktığını görmek mutluluk verici

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Sucuoğlu:Çok sayıda şirketin çalışanına sahip çıktığını görmek mutluluk verici
Sucuoğlu:Çok sayıda şirketin çalışanına sahip çıktığını görmek mutluluk verici

Armar grup direktörü Mustafa Armar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek 4 Mayıs itibariyle sektörlerin açılmaya başlaması sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mustafa Armar 110 kişiden oluşan personellerinin maaşlarını da ödeyerek hep yanında olduklarının altını çizdi. Mustafa Armar bu süreçte son derece hassas olduklarını vurgulayarak, tüm hijyen koşullarını yerine getirerek tekrar faaliyetlerine başladıklarını ve tüm çalışanlarına da Covid 19 testi yaptıracaklarını belirtti.

Bakan Sucuoğlu da konuşmasında çok sayıda şirketin çalışanına sahip çıktığını görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, Armar Grub’un da bu örneklerden biri olduğuna işaret etti. Bakan Sucuoğlu Mustafa Armar’a teşekkür belgesi de takdim etti.

 

 

Sucuoğlu ayrıca  Yüksekbaş Gıda Şirketler grubu adına Bülent Yüksekbaş’ı kabul ederek Korona krizinde mücadelede kapalı geçen dönem ve normalleşme süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bülent Yüksekbaş, bünyelerinde çalışan 100 kişiye her bakımdan sahip çıktıklarını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tüm sektörlerin çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, işverenlerin rolünün son derece önemli olduğunu vurguladı. Sucuoğlu , çalışanlarının maşlarını eksiksiz bir şekilde ödeyen ve çalışanına sahip çıkan Yüksekbaş Gıda’nın örnek bir davranış sergilediğini belirterek Bülent Yüksekbaş’a teşekkür belgesi takdim etti.

 

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