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Sucuoğlu:"Güney Kıbrıs ve BM rahat durmayacaktır"

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 2 saat önceden bilgi ulaştırıldığını aktaran Sucuoğlu, “HP’nin bu karara karşı çıkacağını zannetmiyorum” dedi.
Sucuoğlu:"Güney Kıbrıs ve BM rahat durmayacaktır"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Genç TV’de katıldığı bir programda, Maraş’ın kıyı şeridinin açılmasıyla ilgili kararı, UBP’nin bugün sabah 11.30’da gerçekleşen kurul toplantısında öğrendiklerini dile getirdi.

UBP milletvekillerinin sabah gerçekleşen toplantıda Ersin Tatar’a konuyla ilgili destek verdiğini söyleyen Sucuoğlu, UBP’nin toplantısının ardından Başbakan Tatar’ın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gittiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 2 saat önceden bilgi ulaştırıldığını aktaran Sucuoğlu, “HP’nin bu karara karşı çıkacağını zannetmiyorum” dedi.

"Maraş kararı nedeniyle HP-UBP hükümeti bozulur mu?" sorusuna yönelik ise Sucuoğlu, olası bir durumda erken seçime de gidilebileceğini kaydetti.

Maraş ile ilgili arka arkaya adımlar atılacağını söyleyen Sucuoğlu, "Güney Kıbrıs ve BM rahat durmayacaktır" diye konuştu.

 

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