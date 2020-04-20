Sucuoğlu:"İlk ödemeyi bu Cuma günü yapabiliriz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu özele 1500 TL'lik maaş desteğine çok yoğun ilgi olduğunu belirterek online başvuruların başladığı ilk 10 dakikada 21.000 müracaat olduğunu, bu nedenle sistemin çöktüğünü açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu özele 1500 TL'lik maaş desteğine çok yoğun ilgi olduğunu belirterek online başvuruların başladığı ilk 10 dakikada 21.000 müracaat olduğunu, bu nedenle sistemin çöktüğünü açıkladı.

25 dakika boyunca sistemin çalışmadığını söyleyen Bakan Sucuoğlu "Şuan itibarıyla 880 işveren başvuru yaptı" dedi.

BRT'de Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtlayan Sucuoğlu herkesin sakin olmasını istedi, sistemin 21 gün 24 saat başvuru kabul ettiğini ifade etti.

"İlk ödemeyi bu Cuma günü yapabiliriz" diyen Sucuoğlu periyodik olarak art arda ödemeler yapılacağını söyledi.