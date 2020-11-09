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Sucuoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.
Sucuoğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajda, “Gazi Mustafa Kemal’in  82. Ölüm yıldönümünde bizlere düşen görev,  onun kurmuş olduğu cumhuriyetin değerlerini korumak, onun düşüncesini benimsemek ve onun öngörmüş olduğu yolda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır” dedi.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “ Atatürk, ulusal birliğimizin, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın simgesidir. Tüm dünyaya Tük Milleti'nin esaret altında tutulamayacağını gösteren, çok zor şartlar altında bir cihan imparatorluğunun küllerinden yeni bir devlet inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım, Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, Cumhuriyetimizin ilke ve prensiplerine sahip çıkma kararlılığımızı da yenilediğimiz gündür” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmanın, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşmanın, Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmanın, cumhuriyetin ilkelerini ilelebet korumanın bir ödev olduğunu belirtti.

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