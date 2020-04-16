Sucuoğlu'ndan casino patronlarına: Vicdansızlar, bunu bir yere yazıyoruz!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT'ye yaptığı açıklamada, , bazı işverenlerin çalışanlarına maaşını tam olarak verirken bazılarının ise çalışanına sahip çıkmayarak iş yerini kapatıp kaçtığını söyledi.

Sucuoğlu, Casino çalışanlarının söz konusu maaş desteğinden yararlanabilmesi için Casinolar Birliği’nin devlete olan borcunu ödemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, “Casinoları iki şekilde görüyoruz. Biri çalışanlarına sahip çıkan, biri de tamamen kapı dışına atan ve ‘beni ilgilendirmez’ deyip casinosunu, otelini kapatıp giden. Bu sektörün Maliye Bakanlığı’na bir ay önce vermesi gereken bir borcu var. Dolayısıyla dün Bakanlar Kurulu’nda da ve önceden de müsteşarlar toplantısında oybirliği çıkan bir mutabakat vardır. Casinolar Birliği’nin devlete olan ve Mart’ın 20’sinde ödenmesi gereken meblağın ödenmesi koşulu ile çalışanlara bu paranın aktarılması söz konusu olacaktır. Şart olarak yaklaşık 7-8 bin kişilik bu gruba konan budur. Önce devlete borçlarını ödeyecekler” dedi.

Faiz Sucuoğlu, “Vicdansızlar attılar insanları dışarıya ve işyerini kapatıp, kaçtılar. Bunları bir yere yazıyoruz. Bu tekerlek dönecek ve yarın sektörler açıldığı zaman eğer biz buralarda isek tehdit anlamında söylemiyorum ama çalışanını dört defa sigortalayacağız.O vicdansızlara yani böyle bir dönemde bu kadar krizin yaşandığı bir dönemde ülkene, çalışanına sahip çıkmazsan ne zaman çıkacaksın? Bu ülkenin herşeyinden nemalanacaksın, kazanacaksın, biriktireceksin krize giridliği anda da bırakıp gideceksin. Peki ben bunlara ülke adına önümüzdeki süreçte nasıl güveneyim? Demek ki bunlar bizi her zaman yarı yolda bırakacak, kendi çıkarları için yapamayacakları vicdansızlık olmayan insanlardır. Bunlara çok farklı tavır içerisinde olacağız” dedi.